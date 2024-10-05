力挺受災戶 第一銀行提供山陀兒颱風災後重建優惠貸款

近日受到山陀兒颱風侵襲，造成臺灣各地發生嚴重破壞與災損，第一銀行為協助客戶重建家園，推出「天然災害紓困貸款」，提醒因颱風影響之受災企業及個人，凡持有地方主管機關出具之受災證明，或經調查遭受損失屬實者，針對有重建、修復房屋或購置傢俱等資金需求，均可於遭受天然災害之次日起三個月內，向第一銀行全臺各分行提出申請。