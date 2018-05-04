【港股解碼】中國中車：業績符合預期,“大國重器”實至名歸

“朝辭白帝彩雲間，千裏江陵一日還”，在距今1400年之久的大唐時代，我們的大詩人李白就發出了這樣的慨歎。但賴于當時的科技條件，這樣的慨歎只能停留在文字上，現實更多是駕馬出行，少則一月，多則半年。

到了現代，隨著科技的日新月異，這一慨歎最終成爲現實。如今，我們乘坐高鐵，從一個省會城市到另一個省會城市，基本上朝發朝至，夕發夕至。而在這一出行常態的背後，中國中車（601766.CN、01766.HK）功不可沒。

2018年第一季度，“趟”過連續兩年業績不景氣的“渾水”，中國中車迎來了久違的正向增長。

中國中車一季度業績符合預期

2018年第一季度，中國中車實現營業收入329.2億元，同比微降2.0%；歸屬母公司淨利潤12.7億元，同比增長10.4%，對應每股盈利0.04元，基本符合預期。

分業務版塊來看，鐵路裝備增長最快，營收達158.62億元，較上年同期的131.03億元增長21.05%。主要是本期動車組和機車交付量同比增加所致，其中機車業務收入21.55億元、客車業務收入2.53億元、動車組業務收入111.71億元、貨車業務收入22.83億元；包括風電裝備、高分子複合材料、新能源汽車、環保産業等在內的新産業，城軌與城市基礎設施修業務分別實現營收達82.79億元、52.49億元，同比下降6.79%、4.63%；現代服務因爲縮減物流業務規模的緣故，同比大幅下降42.11%錄得營收35.33億元。

分科目來看，中車期內歸母淨利潤的增長主要依賴主營業務收入，投資收益的大幅下降在一定程度上侵蝕了中車淨利潤，但因爲屬于非主營業務板塊的緣故，對扣非淨利潤影響不大。期內中車扣非淨利潤10.1億元，同比增長8.84%，這也從側面反映出中車此次業績增長“水分”較少，可謂實至名歸的“大國利器”、“大國名片”。

另外，在負債科目上，中車期內短期借款、應付票據、應付賬款、商譽、長期借款、應付債券等都實現同比下降，帶動資産負債率從上年末的62.19%降至61.51%，說明其此番業績增長更多依賴于自有資金的合理運用，而並非舉債擴張。

從後市來看，2018年將迎來鐵路通車高峰，隨著動車組、機車組等鐵路裝備密集交貨期到來，龍頭中車持續受益。

鐵路通車高峰到來，中車持續受益

從國家《中長期鐵路網規劃》（2016-2030年）勾畫出的新時期“八縱八橫”高速鐵路網宏大藍圖來看：“到2020年，鐵路網規模達到15萬公裏，其中高速鐵路3萬公裏，覆蓋80%以上的大城市；到2025年，鐵路網規模達到17.5萬公裏左右，其中高速鐵路3.8萬公裏左右，網絡覆蓋進一步擴大。”

其2020年要達到的鐵路網和高鐵覆蓋曆程分別比“十二五”末期增加2.9萬公裏、1.1萬公裏，年均增速分別爲4.8%、11.6%。這表明“十三五”期間以高鐵爲代表的鐵路軌道交通依然處于向上趨勢。而從鐵路建設的周期來看，高鐵通車前一年內爲動車組交付高峰期，而動車組車輛設備訂單周期爲1-2 年。

由此推算，2018年將是中國中車訂單交付高峰期。作爲中鐵總的最大供應商，中車後續業績增長已獲得強有力的支撐點。

産品上，中車目前已掌握時速350公裏的複興號動車組研發技術，並在時速250公裏標准動車組、160公裏快捷貨車、馱背運輸車等新産品的研制上取得積極進展。2018年公司繼續加強鐵路車輛的研發力度,推進時速600公裏的高速交通關鍵技術、時速400公裏可變軌距高速列車等國家重點專項,努力完成時速160公裏動力集中動車組,複興號255公裏動車組的研制及實驗,並著力進行京張高鐵智能動車組的研制，使中國高鐵技術從世界先進水平向世界領先水平邁進。

訂單上，1-3月，中車新接訂單534億元，到三月末的在手訂單2732億元，在手同比增長12.24%，維持較爲充足的狀態，進一步夯實業績增長潛力。

長遠來看，隨著更快捷、更舒適的旅行需求得到認可，高鐵網絡將繼續擴容，中車作爲行業內的絕對龍頭，裹挾著超強的壟斷地位，領先的高鐵技術，及多年的海外布局經驗，將大面積受益行業利好，在淨利潤穩定上漲的同時，A股、H股市盈率亦會走出低谷，從目前的10倍、15倍征征向上。

作者：董虹

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