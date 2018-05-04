台達電衝機器人 砸逾10億元於台中設研發總部

零組件大廠台達電 (2308-TW) 宣布，將斥資逾 10 億元，在中科設立機器人研發總部，預計將可創造 300 人的就業機會，同時台達電也設定目標，到 2028 年為止，機器人相關營收將挑戰 10 億美元 (約新台幣 295 億元)。另外也要在南科擴產。

台達電董事長海英俊表示，台達電和台中的淵源可以追溯到 2012 年，當時公司在台中成立新的子公司台達自働化，也就是後來的台達機電事業群機器人事業處，主要設計開發工業機器人及自動化相關設備。這個團隊從一開始只有 6 人，一路走來不斷發展壯大，預計到 2020 年，加上台中的運動控制器及光學元件團隊會達 350 人左右。

海英俊表示，台達電從 2015 年起陸續推出四軸、六軸機械臂，至今產量累計超過 2000 支。從伺服馬達與驅動器、控制器、人機介面、視覺系統、感知系統等關鍵零組件到相關軟體等，都是由公司自行研發製造，自製率約達 85%，僅減速器是外購，成為我們的最大優勢。

海英俊也指出，透過自製，機器人的生產成本可以降低 20%，同時在軟硬體的修改也會比較容易，此外，由於台中是精密產業聚落，因此公司也希望能在線性滑軌、滑件等相關零組件，扶植台廠建立供應鏈，以減少缺料問題。

至於台南擴產部分，海英俊表示，主要將鎖定工業控制器、太陽能逆變器及不斷電系統 (UPS) 等。