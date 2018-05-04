Q2淡季衝擊 外資調降GIS評等為中立 目標價跌破200元

觸控雙雄第 2 季仍難擺脫淡季的衝擊，TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 法說會釋出第 2 季本業恐將虧損訊息，多家外資調降目標價；GIS-KY 業成 (6456-TW) 首季財報尚未出爐，不過日系外資也調降其評等至中立，目標價 242 元大幅調降至 186 元，外資認為，在需求偏弱下，GIS-KY 毛利率恐進一步下滑。

業成今年第 1 季合併營收 219.26 億元，季減 52.55%，年增 20.44%，法人推估第 2 季營收恐續弱，上半年營收約與去年同期相當，下半年受惠 iPhone 新機推出營運動能升溫，預估下半年營收較上半年可望成長 50% 以上，但今年全年獲利恐不如去年。

日系外資最新出爐報告指出，業成第 2 季仍處淡季，下半年營收及獲利增溫主要靠新款 LCD 面板 iPhone、12.9 吋及 11 吋兩種尺寸的 iPad Pro、及新款 MacBook Air。

但日系外資擔憂，由於蘋果明年下半年新款 OLED 面板 iPhone 可能改變 Force Touch 按壓感測技術設計，如果成真，代表觸控面板廠有掉單疑慮，變更設計的風險，最快今年下半年約第 3 季底、第 4 季初才會確定。

日系外資調降業成評等至中立，目標價則是下修至 186 元，同時調降 2018 年、2019 年、2020 年每股盈餘，分別為 15.9 元、16.6 元、12.7 元，降幅分別為 8%、27%、42%。

業成今 (4) 日以 166.5 元低盤開出，一度下滑至 165.5 元，盤中跌幅 1.47%；宸鴻也是下跌表現，盤中跌幅逾 4%。