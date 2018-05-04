遠傳Q1每股盈餘0.75元 月租型客戶每月ARPU為843元 居業界之冠

遠傳電信 (4904) 今(4)日召開 2018 年第一季法人電話說明會，遠傳第一季合併總營收為 216.67 億元，合併稅息前折舊攤銷前獲利 (EBITDA) 為 68.10 億，稅後淨利為 24.53 億，每股盈餘 (EPS) 為 0.75 元，第一季財測達成率分別為 101%、102% 及 102%。此外，遠傳新業務與服務在合併總營收的佔比，以從 2017 年 7.8% 成長至今年第一季 9.2%(2018 年第一季)，並持續穩定成長中，預計 2018 年底將達到 11.8%。縱觀台灣行動通訊整體市場，根據 NCC 統計資料顯示，截至 3 月底止，台灣行動通信業務總用戶數中 4G 用戶已高達 82%，3G 用戶因年底 3G 執照終止已逐漸降為 18%。而遠傳電信 2018 年第一季月租型客戶每月平均貢獻度 (Average Revenue Per User；ARPU) 為 843 元，為業界之冠；而相較於 2017 年第四季，為行動用戶流失數最少的業者。



根據 Gartner Research 指出，2018 年台灣 LPWA 連線數預估為 250 萬，2020 年將一路攀升到 810 萬，遠傳電信積極推動國內物聯網產業發展，2017 年底啟動國內第一個「物聯網生態圈」，引爆物聯網成長動能，迄今已有超過 60 家合作夥伴，同時以積極的行動成就全台多項第一的創舉，如取得 300 萬物聯網專屬門號業者、自行研發個人 IoT 產品「Bobee 守護寶」定位裝置、提供 NB-IoT 網路全國涵蓋及 NB-IoT 服物資費方案正式商轉、NB-IoT 成功商轉應用案例及與國際電信業者 3HK 成功完成 NB-IoT 漫遊測試。

