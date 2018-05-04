持續燒錢的阿里巴巴 還能獲得華爾街的青睞嗎？

5 月 4 日周五，阿里巴巴將在盤前發布截至 3 月 31 日的季報和 2018 年全年未審計財報，並在美國東部時間早晨 7:30（台北時間 19:30）召開財報電話會議。

在蘋果和特斯拉相繼發布財報之後，阿里巴巴的財報無疑成為市場最為關注的財報。

華爾街對阿里預期呈現出極端化趨勢。一方面，據彭博統計，有 48 位分析師建議買進，而沒有賣出評級。這一評級位居美國上市公司之冠，常被拿來和阿里比較的亞馬遜則有 46 個買進評級。

但是，全球目前做空阿里巴巴的資金達 340 億美元，金額之大也名列前茅。

市場對阿里巴巴本季報的預期為每股收益 0.86 美元，總營收 588.9 億人民幣（93 億美元），增速 53%，這可能是七個季度以來的最小增幅。而利潤則可能出現一年半來的首次滑坡。其中的原因主要是頻繁的收購行為，這也引發了市場的擔憂。

彭博社指出，阿里巴巴正在試圖通過對外投資的方式來擺脫核心業務增長放緩的局面。

目前，阿里巴巴正在進軍物流、雲端運算、在線影音和實體零售等領域。但是這樣做的代價就是毛利率下降。同時，也可能會進一步遠離阿里一度提倡的「輕資產」理念。

周五阿里發布財報時也將公布 2019 財年業績指引。瑞銀分析師 Jerry Liu 預計，阿里巴巴在 2019 財年的收入增長率在 40% 到 45% 之間，公司對截至今年 3 月的年度營收增速預測是 48%。

以做空中概股聞名的香櫞研究近日發布報告，看多阿里巴巴。香櫞研究稱：

阿里巴巴將會獲得超預期表現，同時股價將會輕鬆跨過 200 美元大關。

由於激進的投資，阿里巴巴的營業利潤率可能會低於「賣方共識」，這可能讓一些投資者有機會以低廉的價格買入一家市值兆美元的公司股票。

香櫞研究指出，和亞馬遜比，同樣以電商為主業的阿里巴巴價值被市場低估。阿里巴巴的經營模式和亞馬遜大不相同，在中國的處境也要比亞馬遜在美國好得多，同時占有更高的市場市佔率，也有自己的生態系統。在面對營收增速高於亞馬遜的阿里巴巴時，阿里巴巴的股價增速卻不及亞馬遜。

從 2014 到 2017 年，阿里巴巴的營收增長了 220%，亞馬遜增長了 100%。同時期，阿里巴巴的股價僅增長了 70%，但是亞馬遜的股價卻漲了超 400%。

香櫞研究還認為，阿里巴巴等在美國上市的中概股巨頭計劃年內回歸 A 股，這也將對阿里巴巴股價起到提振作用。

『新聞來源／華爾街見聞』