Swatch CEO：在打假這件事上 阿里巴巴做得比亞馬遜好多了

據 Swatch 集團 CEO Nick Hayek 表示，阿里巴巴 (BABA-US) 正在「積極打假」，但在這方面，亞馬遜 (AMZN-US) 做得還不夠好。

在評論亞馬遜是否為消費者提供附加價值時，Hayek 承認：「某種程度上，是的，它們交貨做得不錯。」但是，他認為，像阿里巴巴這樣的中國公司做得更好。

「仔細觀察阿里巴巴的行動，它所做的一切都在試圖為消費者提供服務並賺錢，並且積極地抵制假貨，亞馬遜卻沒有這樣做。」他說。

這位 CEO 表示，「他們拒絕參與討論，我想他們大概有 1 萬名律師會說，『拜託，這裡是亞馬遜，我們不應該涉入任何迫使我們打擊假貨的行為。』但中國人卻一直這麼做，他們努力對抗假貨。」

《CNBC》2016 年報導指出，在亞馬遜公開徵求中國製造商之後，這家電商巨頭就一直面臨仿冒問題。批評人士表示，亞馬遜沒有進行必要的檢查來管理假冒品的流入。

亞馬遜只在網站上刊登其反假冒政策：「嚴禁銷售假冒產品」，「未遵守此政策可能導致銷售特權喪失，資金被扣留，以及銷毀本公司庫存的商品」。

「我們堅持使用我們的一貫保證在網站上出售的產品，我們鼓勵擁有真實產品權利所有者通知我們，我們將及時調查並採取一切適當措施來保護客戶、賣家和權利持有人。」這是該公司在其網站上的說法。

但阿里巴巴網站的某個角落往往被視為仿冒產品的天堂。其淘寶電子商務平台今年連續第二次被美國貿易代表列入黑名單，原因是銷售疑似假貨。這一舉措引起了阿里巴巴的抗議，阿里巴巴表示該機構並未重視該公司的知識產權保護工作。中國商務部對美國年度黑名單的「客觀性」表示懷疑。