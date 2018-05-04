盾安環境(002011-CN)回復深交所問詢函公告

盾安環境(002011-CN)5月4日午間發布公告，回復前一日深交所下發的問詢函。公司表示，由于受宏觀金融環境影響，盾安控股債券未如期發行，造成一定的短期流動性問題，涉及的負債金額目前還在核實中。

截至5月3日，盾安環境為盾安控股提供擔保的餘額為82228.6萬元(其中3000萬美元金融機構已放款，盾安控股尚未提款)，盾安控股為盾安環境及盾安環境子公司提供擔保的餘額為70750萬元。截至5月3日，盾安環境應付盾安控股的借款餘額為28500萬元。

公司表示，針對當下遇到的問題，盾安控股已經采取了多種手段，盤活存量資産、激活現金流等措施，同時主動與浙江省有關政府部門及金融機構說明情況，積極解決上述問題，浙江省有關政府部門、金融機構對盾安控股積極應對以及出台的各項措施予以充分肯定，并明确表示予以大力支持。截至目前，盾安控股無違約、無訴訟、無對外擔保事項。

公司表示，盾安環境作為中小企業板上市公司，與盾安控股在業務、人員、資産、機構、財務等方面保持獨立，具有獨立完整的業務及自主經營能力。截至目前，盾安環境生産經營一切正常。

公司還表示，截至5月3日，盾安控股直接持有公司8906.94萬股股份，占公司股份總數的9.71%。截至5月3日，盾安控股未質押上述股份。公司控股股東盾安精工系盾安控股的子公司，盾安精工直接持有公司27063萬股股份，占公司股份總數的29.48%，其中，盾安精工質押的公司股份數為18000萬股。盾安精工持有的盾安環境9036萬股用于盾安精工自身的融資融券業務擔保。若盾安環境股價異常波動，盾安精工所質押股份則面臨被強制平倉風險，存在盾安環境控制權發生變更的可能。

來源：中國證券網

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