【異動股】醫藥板塊午後拉升走強 華北制藥(600812-CN)漲8%

午後，醫藥板塊拉升走強，截止發稿，華北制藥(600812-CN)漲8%報5.02元，普利制藥(300630-CN)漲7.46%報101.28元，海普瑞(002399-CN)漲6.41%報19.1元，長生生物(002680-CN)漲6%報25.43元，一心堂(002727-CN)漲5.93%報31.27元，長春高新(000661-CN)漲5.91%報212.5元，普洛藥業(000739-CN)、通化東寶(600867-CN)、海正藥業(600267-CN)、科倫藥業(002422-CN)等股均紛紛大漲超5%。

基于今年醫藥行業“基本面+政策面”的雙重支撐，市場人士對于醫藥板塊的中長期行情堅定看好。

從已披露的醫藥上市公司2017年報來看，191家公司整體收入增長13%，淨利潤增長21%，利潤增速較上年明顯加快，且未來成長的确定性和持續性較好。截至今年4月22日，有47家醫藥上市公司發布了2018年一季報，有11家公司淨利潤同比增長超過100%，5家公司淨利潤增幅為50%-100%，接近九成公司實現淨利潤增長，行業整體向好勢頭明顯。

國泰基金分析認為，今年醫藥行業政策面利好頻出，如國家市場監督管理總局近期宣布將逐步實現新藥上市審評審批時間由7-8年縮短到2-3年。此外，分析近期滬股通和深股通北上資金主要偏好的行業和所持股票可以發現，持股醫藥行業的公司數目最多，表明市場對醫藥板塊具有較高的認可度。

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