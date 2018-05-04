韓商介入 投資越南再引熱潮

最近幾年，越南政府在開放市場的努力上，表現相當令人矚目；再加上，各項有利情勢的發展，使得當地更進一步地成為了外資熱門的投資地點 (儘管改革開放後，曾一度出現冷卻)。去年越南所接收到的外來直接性投資(FDI)，在其 GDP(國內生產毛額) 裡頭，是佔據了達 8% 左右的比重，遠高於其它的新興市場國家。而自從其於 2007 年 1 月加入世界貿易組織 (WTO) 以來，至今 11 年餘的時間裡，當地所接收到的外來直接性投資，累計是已經高達了 1081 億美元左右的規模。而所謂的「直接性投資」，指的是在土地、工廠，及生產設備等方面的投資；此與投資在金融市場中的「間接性投資」(FII)，有所差別。







硬是比你年輕



在 2015 年的時候，越南政府一口氣總計是開放了當地 50 種的產業，讓外商可以進口商品，抑或進來當地的市場投資；與此同時，越南政府也出售當地國營企業的股權，給外資來擁有等。而這些開放性的措施，也成了當地股市上升的題材：今年 4 月 10 日的盤中，越南證交所指數是以 1211.34 點，再度刷新歷史性的天高紀錄。



過去幾年，越南政府所簽署的貿易協定，這對當地經濟的發展，以及外資的吸引，已經產生提升的作用；其中，總計涵蓋了十餘個國家的「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議」(Trans-Pacific Partnership；簡為 TPP)，就是相當具有代表性的一個。



此外，現在越南的數量可觀的勞工，除了平均年齡比中國大陸更為年輕之外，同時工資也愈加地低廉。總人口逼近了 1 億的越南，年齡的中位數僅為 30 歲左右，勞工平均年齡與中國則有 7 歲的差距；此外，目前當地的工資水平，也僅不到中國大陸的一半。



也正因為如此，經濟學人 (The Economist) 就相當看好越南的經濟展望，並稱之為：亞洲的另一隻老虎(Aisa''s next tiger)。今年首季的時候，越南的經濟是以 7.4% 的增長幅度(與前一年的同期比較)，在亞洲國家當中表現列前茅；相對而言，中國大陸同一期間的該數據，則為 6.8%。







韓國人趴趴走



而正是看準當地低廉勞工的優勢，南韓企業界的龍頭三星電子公司 (Samsung Electronics Co.；股票代號：005930 KS Equity)，於是將投資大量轉移至越南，並以之作為對抗蘋果公司(Apple Inc.；股票代號：AAPL US Equity) 的利器：既然技術拼不過人家，就以壓低成本來取勝了。



對南韓的大企業而言，赴越南等東南亞國家投資 (南向政策)，兩造之間，可以達到相輔相成的效果：除了低廉的工資外，這些地方的市場，具有可觀的潛在人口紅利。而以越南來講，當地已躋身為南韓第四大的貿易夥伴，來自南韓大企業的投資，對於帶動其整體經濟，也發揮了極大的效益。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』