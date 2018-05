韓商介入 投資越南再引熱潮

最近幾年,越南政府在開放市場的努力上,表現相當令人矚目;再加上,各項有利情勢的發展,使得當地更進一步地成為了外資熱門的投資地點 (儘管改革開放後,曾一度出現冷卻)。去年越南所接收到的外來直接性投資(FDI),在其 GDP(國內生產毛額) 裡頭,是佔據了達 8% 左右的比重,遠高於其它的新興市場國家。而自從其於 2007 年 1 月加入世界貿易組織 (WTO) 以來,至今 11 年餘的時間裡,當地所接收到的外來直接性投資,累計是已經高達了 1081 億美元左右的規模。而所謂的「直接性投資」,指的是在土地、工廠,及生產設備等方面的投資;此與投資在金融市場中的「間接性投資」(FII),有所差別。







硬是比你年輕



在 2015 年的時候,越南政府一口氣總計是開放了當地 50 種的產業,讓外商可以進口商品,抑或進來當地的市場投資;與此同時,越南政府也出售當地國營企業的股權,給外資來擁有等。而這些開放性的措施,也成了當地股市上升的題材:今年 4 月 10 日的盤中,越南證交所指數是以 1211.34 點,再度刷新歷史性的天高紀錄。



過去幾年,越南政府所簽署的貿易協定,這對當地經濟的發展,以及外資的吸引,已經產生提升的作用;其中,總計涵蓋了十餘個國家的「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議」(Trans-Pacific Partnership;簡為 TPP),就是相當具有代表性的一個。



此外,現在越南的數量可觀的勞工,除了平均年齡比中國大陸更為年輕之外,同時工資也愈加地低廉。總人口逼近了 1 億的越南,年齡的中位數僅為 30 歲左右,勞工平均年齡與中國則有 7 歲的差距;此外,目前當地的工資水平,也僅不到中國大陸的一半。



也正因為如此,經濟學人 (The Economist) 就相當看好越南的經濟展望,並稱之為:亞洲的另一隻老虎(Aisa''s next tiger)。今年首季的時候,越南的經濟是以 7.4% 的增長幅度(與前一年的同期比較),在亞洲國家當中表現列前茅;相對而言,中國大陸同一期間的該數據,則為 6.8%。







韓國人趴趴走



而正是看準當地低廉勞工的優勢,南韓企業界的龍頭三星電子公司 (Samsung Electronics Co.;股票代號:005930 KS Equity),於是將投資大量轉移至越南,並以之作為對抗蘋果公司(Apple Inc.;股票代號:AAPL US Equity) 的利器:既然技術拼不過人家,就以壓低成本來取勝了。



對南韓的大企業而言,赴越南等東南亞國家投資 (南向政策),兩造之間,可以達到相輔相成的效果:除了低廉的工資外,這些地方的市場,具有可觀的潛在人口紅利。而以越南來講,當地已躋身為南韓第四大的貿易夥伴,來自南韓大企業的投資,對於帶動其整體經濟,也發揮了極大的效益。



