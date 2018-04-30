東南亞股市資金外逃 越南、菲律賓、印尼4月加速急跌

東南亞今年初攀升到新高後回落，越南、菲律賓、印尼股市的表現，目前看來想從中獲取大幅獲利，難度頗高。

摩根士丹利東盟指數在連續 2 個月下跌後，周一早盤來到 173.27，漲幅 0.81%，預期全月呈現微漲格局，但累計 3 個月以來的跌幅則達 8.4%。

買進東南亞股票的投資人先前為尋求避開美中貿易緊張局勢及美國國債殖利率飆升的問題，現在反而面臨拖累區域市場的國內問題。

三星資產管理公司的投資組合經理 Alan Richardson 指出，東南亞股市近期跌勢主要受到資本市場和資金流出的拖累。

菲股和印尼股市 4 月跌勢加重，而原本維持在高檔的越南股市 NV 指數，在 4 月創新高後進行落後補跌，波段急跌 13%，宣告之前的高點見頂。

菲股（白線）、印尼股市（藍線）、越股（紫線）4 月跌勢加重。 (來源：Bloomberg)

而在東南亞國內政治和經濟問題日益嚴重下，今年以來，泰國和印尼股市遭受了最大的資金外流。

在此之前，東南亞股市已從 2016 年的低點反彈，推動估值來到 2009 年 1 月以來的最高水平，先前對通膨和利率上調的擔憂引發 2 月以來全球拋售，但該地區的股票目前仍然比其他亞洲股市貴。

今年以來，東南亞資金流出以泰國、印尼、菲律賓最為嚴重。（來源：Bloomberg）

摩根士丹利亞太區首席亞洲及新興市場策略師 Jonathan Garner 表示，即使東南亞股市向下修正，但該地區仍有投資價值，並建議大舉加碼泰國和新加坡股市，並認為泰、星兩國都有相對較好的經常帳部位、相當高的市場股息率及合理的估值。

與亞洲其他地區股市相比，東南亞的企業收益預計將以更大幅度成長。該地區基準指數為 12 個月未來收益的 15 倍，而 MSCI 亞太指數的本益比為 13.2 倍。

新加坡股市近期表現出抗跌能力，指數將創下 6 個月來單月最大漲幅，主要領漲的是銀行股，被視為美國利率上升和國內經濟穩健成長的主要受益者。