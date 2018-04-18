IMF：中國在亞洲貿易的份量加重 去年成為越南最大出口市場

據《彭博》報導，中國在去年取代美國，成了越南最大的出口市場，代表中國在亞洲地區的影響力正在進一步增加。

根據 IMF 數據，在去年之前，有長達 15 年的時間，美國都是越南最大的出口市場，到 2017 年被中國取代，而這個趨勢在今年也將維持。今年第 1 季，越南對中國的出口年增 33.5%，對美國出口僅年增 20%。

如果僅僅越南，可能意義不大，但過去 10 年來，中國陸續取代美國，成為日本、南韓、泰國、印尼與菲律賓在內，許多亞洲經濟體最重要的出口市場。印度是為數不多，出口美國仍比中國多的亞洲國家。

亞洲國家出口中國及美國市場比較 (圖表取自彭博)

澳盛銀行集團駐新加坡經濟學家 Eugenia Victorino 表示，亞洲的貿易中心，明顯已經由美國轉至中國，貿易保護主義政策更不會帶來任何幫助。亞洲國家也愈來愈注意到中國在貿易代表的份量更重了。

由具體數據來看，在截至 2017 年的 10 年中，越南出口中國的規模飆升了約 15 倍，至 506 億美元。相較之下，同時期對美出口增長僅約 3 倍，至 465 億美元。

分析人士指出，即使在中美貿易磨擦升級下，貿易前景趨向黯淡，越南預計仍可達成約 7% 的經濟成長。世界銀行也預測，由於外國投資不斷增加，在 2018 年至 2020 年間，越南的商品和服務出口將可到達每年逾 13% 的擴張，有助支撐每年至少 6.5% 的成長至 2020 年，預計為全球增長最快的經濟體。