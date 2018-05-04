喝牛奶、飯後水果能養胃？6大傷胃地雷別踩

文／早安健康編輯部

除了不要隨隨便便吃胃藥外，其實日常生活中，我們常常可以聽到一些養胃的保健之道。不過，若從「維持胃酸適量」的觀點來看，有些觀念並不正確，或者是要符合某些條件才行，如果盲目遵從這些養生之道，有可能適得其反！

養胃雷區 1：少量多餐

「少量多餐」的由來，是希望每次吃少一點，讓胃部已經有疾病的人，減少胃的負擔。北京中醫藥大學教授李志剛指出，過往醫界推少量多餐的另一個理由，是因為食物會中和胃酸，幫潰瘍患者止痛。但事實上，吃飯定量可以減輕胃的負擔，不必多餐。但多餐的結果是每吃一餐胃酸就持續分泌二到三小時，次數一多，胃其實並沒有獲得喘息機會。

養胃這樣做

三餐定時定量，不要吃太多，也不要覺得餓。

養胃雷區 2：喝粥養胃

李志剛指出，對比油炸、燒烤，喝粥對胃比較好，但是跟平常吃的米飯、麵條、饅頭與葷素菜比起來， 並不會多好。這是因為粥本身是酸性，與胃酸性質相同；粥很軟不需多咀嚼，口腔與唾液沒多少機會參與消化工作，卻都轉嫁到胃上頭；喝粥容易讓胃迅速膨脹，減緩胃的蠕動，不利消化吸收。

養胃這樣做

主食裡麵條、饅頭、包子等鹼性麵食更養胃。

養胃雷區 3：辣椒傷胃

刺激度高的辣椒，讓人直覺認為會傷胃，事實上，研究發現辣椒素有助於保護胃黏膜，高醫大附設中和醫院腸胃內科主任吳登強等人研究甚至發現，適度吃辣可以抑制幽門螺旋桿菌。至於辣椒傷胃的真正原因，應該是諸如麻辣火鍋等辣的食物，往往伴隨大量油脂，又熱又油對胃部才是負擔。不過已經有胃潰瘍等情形，辣椒對患部會帶來傷害。

養胃這樣做

在胃部健康、沒有潰瘍等症狀前提下， 可適度吃辣。

養胃雷區 4：牛奶護胃

有胃病的人常常喝牛奶，就會覺得舒服多了，因此誤以為牛奶能治胃病。但李志剛指出，牛奶可以在胃壁形成保護膜，但僅是暫時的。實驗發現大量喝下牛奶，會讓胃酸分泌量增加 30％，如果沒有其他食物，空空如也的胃反而會受傷。此外就營養學來看，牛奶其實是酸性食物，不能中和胃酸。

養胃這樣做

飯後再喝牛奶。早餐牛奶跟醣類食物一起吃。

養胃雷區 5：飯後水果

吃完飯後吃水果，普遍成為大家飲食習慣的一環，可是飯後吃水果是否真對胃真有幫助？台大醫院內科部主任吳明賢表示，水果確實有促進胃的消化與排空的作用，但是否飯後吃，關鍵其實是，如果已經吃很飽，再硬吃水果，對胃反而有害的。

養胃這樣做

如果已經吃很飽，不要立即吃水果。

養胃雷區 6：工作優先

如果有胃酸過多的問題，又遇上工作繁忙、一時無法定時定量進餐，往往就先忙工作，耽誤用餐。

養胃這樣做

可隨身攜帶鹼性的蘇打餅乾，中和胃酸。不過要注意，只要吃一兩片就好，且蘇打餅乾並不能取代正餐。

來源：《早安健康》 2018 年 5 月

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