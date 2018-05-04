李在鎔訪比亞迪 三星或加快佈局在華汽車電子業務

三星電子 (005930-KR) 副會長李在鎔 5 月 2 日前往深圳拜訪中國主要電動汽車生產商之一比亞迪 (1211-HK)(002594-CN)，外界猜測，三星希望抓住中國電動汽車快速發展的機遇，擴大芯片、顯示面板、動力電池等上游部件在中國汽車行業的銷售。

不過，對於李在鎔在深圳與包括比亞迪在內的中國商業夥伴進行洽談，關於雙方洽談的內容，比亞迪相關人士拒絕透露細節。至於雙方是否涉及在動力電池方面的合作，比亞迪上述人士也拒絕回答。

三星電子持有中國電動汽車製造商比亞迪 1.92% 的股份。此次與比亞迪的會談，被認爲是與三星電子加速汽車電子業務的戰略有關，而這一戰略正是由李在鎔主導的。

公開資料顯示，2016 年 7 月，比亞迪以非公開發行股票的方式向特定投資者募集資金人民幣 144.73 億元，其中上海三星半導體以約人民幣 30 億元購買 5226 萬股比亞迪 A 股，持有比亞迪股本總額的 1.92%。

比亞迪此輪募集資金主要目的，是爲了迅速擴大鋰離子動力電池的生產能力，更好地滿足新能源汽車生產的需要，以及推進新能源汽車研發項目的實施，有利於該公司後續車型的研製。當時，比亞迪方面稱，三星電子主要基於對比亞迪長期發展前景的堅定信心，以及未來雙方在電動汽車零部件領域的戰略合作。

比亞迪去年首次被寧德時代奪走國內鋰動力電池企業出貨量第一的寶座。寧德時代是寶馬、宇通、上汽、北汽、吉利、東風、長安等多家主機廠的動力電池供應商。目前，寧德時代正加快搶佔動力電池的步伐，繼 3 月拿下大衆集團 MEB 項目動力電池訂單之後，近日又宣佈東風日產第一款國產純電動車型軒逸將採用寧德時代的電池。

寧德時代上個月已順利闖關過會，接下來將登陸資本市場，藉助資本的力量，與比亞迪在市場和技術等方面進行新的較量。

面對來勢洶洶的寧德時代，比亞迪正打破原先零部件垂直的封閉供應系統，目前正緊鑼密鼓地推動對外開放動力電池供應。不同於寧德時代在三元鋰和磷酸鐵鋰的兩大板塊實力相當，比亞迪是以磷酸鐵鋰電池見長，雖然也已啓動三元鋰技術研發，但相對進入時間略晚。而三星在三元鋰電池上具有一定的技術優勢。

據韓國先驅導報報導，三星電子今年 4 月開始大規模生產汽車用 DRAM 芯片。其 16GB DRAM 是該行業的第一個汽車解決方案，可以承受的溫度從目前的 105 攝氏度提高到 125 攝氏度。芯片的數據處理速度，比 8GB DRAM 加快了 14%。新存儲器的功率效率也提高了 30%。

泰博英思 (北京) 信息諮詢有限公司汽車行業總監孫木子昨 (3) 日接受《第一財經》記者採訪時表示，三星與比亞迪很有可能在動力電池上展開合作。三星等外資企業目前尚不能進入動力電池目錄，拿不到新能源補貼，很難成爲國內整車廠的動力電池供應商。一旦三星與比亞迪在動力電池方面合作，將有利於提升雙方在國內動力電池市場的競爭力。

家電產業資深觀察人士劉步塵則認為，目前還不能判斷李在鎔比亞迪之行的目的是什麼，大家更關注的是李在鎔此行的背景。目前，三星在中國市場表現差強人意，無論彩電、手機還是冰箱，都沒有取得與其全球影響力匹配的行業地位。作爲全球第二大經濟體，也是全球最具成長性的市場，中國市場對三星具有極其重要的價值，如何扭轉目前的頹勢？如何開發新的業務增長點？相信是三星管理層思考最多的問題。李在鎔此行正是基於這一背景，具體能達成怎樣的訪問成果，值得期待。

這次隨行的三星電子高管，包括三星電子 CEO 兼半導體業務負責人金奇南、存儲業務負責人金喬永、系統 LSI 業務負責人康仁燁，以及三星顯示 CEO 李東勳。

截至今 (4) 日 11:40，比亞迪 A 股價報人民幣 49.08 元，或 - 1.07%。