梁錦松: 若出現貨幣戰 港元或可發揮作用

面對波動的金融市場，南豐集團董事長兼行政總裁梁錦松，於5月3日出席國結香港基金論壇上建議，可以將資產投放到不公開的市場，沒有上市的股票和債券，價格尋求仍沒被發現；不少大型機構投資者已投資於私人市場去。

目前中美貿易磨擦現象，他簡括而言，實際上就是一個守城大國面對一個新興大國的挑戰，其勢力範圍在縮窄，而作出的反應；相信中美貿易糾紛於未來10-20年仍會持續。其實解決貿易逆差很簡單，只要美國向中國出口高科技，問題自然得以解決，只是美國不願意。

美國的強大，他認為得益於其創新能力，強大的美軍與美元支持。而人民幣國際化則是國家發展之路，潛在的貿易戰是大家要思考的問題。中國由於是貿易順差國，外界對人民幣需求不多；近期內地亦不會對資本賬作自由兌換，以保存防波堤，畢竟西方在金融市場擁有數百年經驗，要小心應對。這樣， 人民幣便保持著境內外兩個資金池，香港要完善離岸人民幣的體外循環，讓每個資金池均可控可收，以不同渠道推進人民幣國際化。而在貿易戰期間，他表示港元或可發揮作用，港元與美元掛鈎，可利用港用作商品清算。

他又強調，香港要堅守一國兩制，不可能掉了兩制，這樣當國家有需要時，香港可以藉著兩制向其他國家進行金融、貿易、知識產權的交易。面對美國的挑釁，他表示中國要有自信、淡定，以及控制內地民粹主義宣傳，因為這對政府會造成很大壓力；並堅持對所有國家一視同仁，走開放之路，走市場之路。

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