比亞迪今年目標 新能源車賣15萬輛 電動大巴賣1.8萬輛

比亞迪 (1211-HK)(002594-CN) 董事長兼總裁王傳福昨 (28) 日在業績會上透露，今年新能源乘用汽車銷售目標為 15 萬輛，電動大巴目標為 1.8 萬輛，傳統汽車亦可較去年有大幅增長。

綜合香港文匯報、星島日報報導，比亞迪日前公佈 2017 年度淨利 40.66 億元 (人民幣，下同)，按年下降 19.5%。期內集團實現新能源汽車銷量超過 11 萬輛，年增長超過 15%，連續 3 年排名全球銷量第 1。不過報告披露，今年第 1 季，由於補貼退坡給集團盈利帶來較大壓力，第 1 季淨利區間預計為 5000 萬元至 1.5 億元，較去年同期下降 75-92%。

雖然該公司表示考慮分拆業務上市，但首季獲利大降消息，拖累比亞迪 H 股昨開盤猛跌 5.66%，報 66.7 港元，盤中更一度急跌近 12%，收盤跌 10.553%，報 63.25 港元。

比亞迪股價

王傳福表示，於今年 6 月之前受補貼減少及農曆新年影響，毛利率肯定會相對降低，但隨着集團推出新款汽車型號，以及中央在 6 月後推出新一輪補貼退坡政策，下半年的毛利率將有明顯改善。

新補貼計畫的政策有不同指標，王傳福表示，以往電動車需跑 3 萬公里才可申請中央補貼，現公里數將調整為 2 萬，對此表示開心，集團也會盡力滿足有關條件，作出適當的財務安排以彌補上半年補貼下的虧損。

另外，該集團在 6 月及 9 月會陸續推出新產品，屆時汽車銷情及毛利率將有明顯改善。由於中央的補貼調整在首季，而該公司的主要產品將在 6 月及 9 月推出，現時該等產品的預售定單理想，相信可推動下半年毛利及銷售。

銷售目標方面，由於比亞迪今年首季已售出 3 萬輛新能源乘用車，全年目標銷售為 15 萬輛，按年升 40%。電動大巴銷售目標為 1.8 萬輛，相信兩者今年均可達標。他補充，比亞迪向全球推廣該品牌的電動大巴，亦會於「一帶一路」沿線國家推廣單軌列車，現時正與柬埔寨及菲律賓洽談有關的建設。

對於海外拓展計劃，王傳福表示，公司的電動大巴已在 200 多個城市展示及銷售，如台灣、英國、印度等，相信定單會增加，未來將會繼續拓展銷售，目標是走向全球。

另外，比亞迪與葡萄牙科英布拉市簽訂 8 台 12 公尺的純電動大巴購買協議，是該公司繼義大利及西班牙市場後，在南歐市場再佔一席位。該純電動大巴車隊預計於 2019 年初投入營運，服務科英布拉市中心多條線路。去年科英布拉市公交營運商已對比亞迪純電動大巴進行嚴格測試。

王傳福透露，該集團正在積極考慮分拆上市計畫，已於內部實施零部件市場化，按表現進行分紅激勵，但現階段仍處於醞釀期，預期有關計畫可於未來數年推行。

此外，比亞迪電子 (0285-HK) 錄得營業額按年升 5.6%，至 387.74 億元，純利按年升 109.6%，至 25.85 億元，每股盈利 1.15 元，派末期息 0.23 元。比亞迪電子收市跌 7.95%，報 14.82 港元。