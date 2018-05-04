轉帳創新科技 台新銀首創手機號碼就是銀行帳號

ATM 轉帳要記銀行帳號好麻煩，台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行積極強攻金融科技，今 (4) 日宣布，首創手機號碼就是銀行帳號，也就是說，轉帳時輸入收款人手機號碼就可以轉帳。

台新銀行指出，根據資策會最新調查資料顯示，有近 8 成的民眾每天使用手機超過 2 小時，顯示手機對多數民眾已成不可或缺的用品，而且手機號碼也常被民眾用來作為各式 APP 的身分認證，最常見的是當作通訊軟體的 ID 以方便朋友間搜尋，因應採用手機號碼認證身分的趨勢，台新銀行率先為推出服務。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀說明，只要是台新銀行的存戶，透過 ATM 或行動銀行 APP，進行手機號碼與銀行帳號綁定，完成綁定後，存戶欲收受款項前，只需提供個人完成綁定的手機號碼，對方也只要輸入收款人的手機號碼就能取代帳號，省去記下一長串銀行帳號的麻煩，同時，包括 ATM 現金存款也可用此方式辦理。

包國儀表示，台新領先國內同業，是目前國內唯一提供此項創新服務的銀行，服務通路涵蓋 ATM 及行動銀行，可大幅提升客戶便利性。

舉例來說，台新銀行的存款戶小亨，綁定手機號碼後，任何民眾於其他銀行想要轉帳到小亨的台新帳戶，只要先輸入台新銀行代碼 812，帳號部分只需輸入小亨的手機號碼即可完成。