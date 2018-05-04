盤前財經大事搶先讀2018年5月4日

今日操盤前瞻

中央銀行公布 4 月外匯存底統計

阿里巴巴公布 2017 年第 4 季與全年財報

美國 4 月非農就業報告、失業率



〈TPK 法說〉開發奈米銀鎖定新世代產品 江懷海看好 5G 帶動創新產品

TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 昨 (3) 日舉辦法說會，總經理兼執行長江懷海特別說明奈米銀技術將是未來 1-2 年重要方向，目前已開發到第七代，第六代則已在量產中，他強調，現在要拚下一代產品，例如折疊、旋轉手機產品等，看好 5G 來臨時，將會帶動創新產品的出現，刺激新的需求跟買氣。閱讀全文...

央行會議記錄透露 台灣升息恐等下半年、豪宅管控近 2 年鬆綁機率低

中央銀行昨 (3 日) 公布今 (2018) 年第 1 季理監事聯席會議事錄摘要，從國內外經濟前景不確定性、新台幣匯率升值、民間投資、貨幣政策要維持一致性、鄰近國家靜觀其變等多面向，釋出鴿派訊息，市場預期台灣升息恐怕要等到下半年；此外，針對豪宅管控部分，多位理事對於央行住宅貸款規範表示意見，並暗示目前採取的豪宅貸款管制，今、明兩年鬆綁機率很低。閱讀全文...

〈小米 IPO〉小米若上市 恐引爆港股「資金荒」？

小米週四 (3 日) 正式向港交所遞件申請 IPO 上市，希望至少融資 100 億美元，但市場估計小米估值可能將落在 1000 億美元上下，小米龐大的磁吸效應對港股來說，恐怕將是一把雙面刃。閱讀全文...

大摩：MSCI 亞洲新興市場指數跌幅近 10% 恐已見頂

亞洲新興市場股票指數自元月底創下歷史新高後，跌幅近 10%，摩根士丹利認為，投資人對亞洲新興市場股市的盈利預期過於樂觀，上漲已失去動力，元月底的高點可能已經見頂。閱讀全文...

Fed 六月升息、美中貿易戰 「東南亞市場」請小心

週四 (3 日) 市場經過了聯準會 (Fed) 五月會議之後， 6 月再度升息的可能性已大幅增加，再加上美中貿易緊張、美元持續走升等因素，皆導致亞股投資者面臨風險。如 MSCI 亞太不含日本指數已連續 3 日下滑，香港恆生指數下跌 2％，而印尼和菲律賓股市下跌至少 2％。閱讀全文...