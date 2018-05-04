摩根士丹利仍看漲亞股 尤重大中華地區

股市震盪的一年，摩根士丹利環球機會基金經理人 Kristian Heugh 仍舊是亞股多頭支持者，也是受華倫巴菲特 (Warren Buffett) 策略啟發的信徒，其操作的基金表現優於同業。

他認為，除了中產階級和年輕人口不斷擴張，亞洲地區的「高品質企業」數量比歐美更多，符合巴菲特強大的特許經營和管理之標準。

今年的頭四個月，MSCI 亞太指數轉向走跌，大部分區域基準指標均未能維持正面領域或已陷入負面，但這些都沒有改變他加碼亞股的立場，該基金自 2010 年開始運作以來已經持有 57 億美元亞洲部位。

他的亞洲機會基金 (Asia Opportunity Fund) 管理 8.43 億美元，其中近 70% 佈局在阿里巴巴在內的中國企業。

以下是他的觀點摘要：

1. 不含日本，你最偏好亞洲哪一個地區和產業？

「在亞洲機會基金內，我們最重比例放在大中華，中國股市已經成熟，有自下而上的選股機會，尤其是消費和服務產業。」

「新興的中產階級要求：高品質食物和飲品、網路服務、更好的健保和下一代的教育機會，這些是已開發市場正享受或習以為常的事。」

自下而上的投資策略（Bottom Up） 依賴個股篩選的投資策略。採用這種策略的基金最為關註的是個別公司的表現和管理，而不是經濟或市場的整體趨勢。自下而上的投資策略一般不是很重視將資產均衡地配置在各種行業上。

Heugh 表示，佛山市海天调味食品股份有限公司 (Foshan Haitian Flavouring & Food) 是他投資的中國個股之一，而好未來教育集團 (TAL Education Group) (TAL-US) 一直是過去兩年環球和亞洲機會基金最大貢獻者。

自 1 月 1 日以來，環球機會基金已經上漲 7.9%，過去 5 年年度收益率 23%，優於彭博追蹤的 95% 同業基金。

2. 您對最近的兩韓高峰會有什麼看法？

地緣政治關係解凍顯然對全球和股市都有利，在不可能統一的情況下，對某些企業毫無疑問是長期正面，就像 1990 年代的德國一樣。

3. 您怎麼看韓國股市？

「目前在我們亞洲機會基金內，Naver 公司排在我們前十大部位，這是南韓領先的搜尋引擎公司，透過 Line，該公司也是領先的行動社交網路，而 Line 在日本也同樣受歡迎。」

「電子商務和付款將推動 Naver 下一波成長，因為該公司利用用戶流量轉型其業務模式，自搜尋引擎事業轉至電子商務市場。」

4. 政治的不明確性是否會影響你的策略？

「短期波動可以為我們持有的公司創造長期機會，因為這會幫他們奪下弱勢競爭者的市占，並從更強的議價能力中獲利。」

「宏觀環境中的投資機會一些短期改變不會影響我們的投資過程或策略，因此自基金成立以來一直保持不變。」