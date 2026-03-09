鉅亨網新聞中心 2026-03-09 20:30

全球金融市場在 3 月 9 日遭遇了史詩級的「黑色星期一」。受中東局勢持續惡化、荷姆茲海峽航運受阻以及國際能源供應中斷的威脅，全球主要股市集體重挫，國際油價一度飆升近 30%，市場恐慌情緒迅速蔓延。

中東戰雲密布引發全球「黑色星期一」：油價破百、股債齊跌

能源供應陷入危機

地緣政治衝突是此次市場震盪的核心。自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動軍事打擊以來，衝突已進入第二週，且無緩和跡象。伊朗隨即任命已故最高領袖哈梅內伊之子——穆吉塔巴 (Mojtaba Khamenei) 為新任最高領袖，此舉被美國總統川普形容為「不可接受」，進一步加深了外界對長期衝突的擔憂。

受此影響，全球石油供應的咽喉——荷姆茲海峽安全形勢嚴峻。據統計，一週內該海域發生多起船隻遇襲事件，導致航運陷入停滯。分析顯示，平日約有 35 艘油輪進出，但近期單日僅觀察到極少數船隻通行。此外，伊拉克南部主要油田產量因出口受阻已減少近七成。這導致布蘭特原油一度升至 119.50 美元，漲幅達 29%。國際貨幣基金 (IMF) 警告，若油價持續上漲，將大幅推升全球通膨壓力。

歐洲與美股期貨重挫

在能源成本飆升與通膨預期的雙重壓力下，海外市場哀鴻遍野：

亞太地區：南韓 KOSPI 指數暴跌 5.95%，並因跌幅過大再度觸發熔斷機制，日本日經指數下跌 5.2%。這是由於國際油價在交易中突破每桶 119 美元，創下 3 年半以來的新高，導致投資者信心急劇下降。

另外，越南、菲律賓、泰國主要股指皆重挫，一度跌逾 6-7%。其中，截至收盤，胡志明 VN-Index 跌 6.51%，菲律賓基準指數跌 4.97%，泰國跌 1.94%，印度跌 1.71%，印尼跌 3.27%。

相較之下，中國 A 股跌幅較少。截至收盤，滬指下跌 0.67%，深成指下跌 0.74%。 香港市場方面，恒生指數低開高走，最終收復了多數跌幅，下跌 1.35%，二萬五失而復得。

歐股盤前： 歐洲斯托克 50 指數跌近 3%，德國 DAX30 及法國 CAC40 指數跌幅均超過 2%。銀行股普遍走低，德股中的西門子能源、英飛凌等工業與科技巨頭領跌。

美股期指： 美股三大股指期貨重挫，道瓊工業指數期貨一度大跌超過 1000 點 (約 1.7%)，標普 500 與那斯達克 100 期貨分別下跌 1.5% 與 1.6%。

為了穩定市場，消息指出 G7 財長正與國際能源署 (IEA) 討論聯合釋放戰略石油儲備，規模預計達 3 億至 4 億桶，約占成員國總儲量的三成。

