創業集團控股(02221-HK)斥1.7億購實地閥門服務及維修

創業集團控股(02221-HK)公布，由於框架協議的先決條件於2018年3月31日並未全部達成，於去年12月22日訂立收購來自瑞典高技術工業服務集團實地閥門服務及維修業務的框架協議失效。同時，與P.H.M Holding AB及Friction Invest AB的賣方訂立購股協議。全資附屬公司First Bravo Development Limited斥約1.7億元，收購Vimab Holding AB100%股權。

收購代價其中約2304.4萬元將以現金支付，而餘下約1.47億元將透過根據一般授權發行約4213.7萬股新份支付，新股將相當於現有已擴大後本公司已發行股本約7.36%。創業集團控股向Vimab Holding AB的13位主要職員發售538萬股新股，每股價3.5元。

Vimab Holding AB專門為核電廠、石化及醫藥行業等重工業板塊提供實地閥門服務及維修。集團計劃引入目標集團的先進技術知識、經驗及技術，進軍中國龐大的罐體、管道及閥門維修市場。與此同時，集團亦計劃吸納目標集團的現有客戶，將其現有工業廢水處理技術引進歐洲市場。總括而言，集團一直有意進一步發展其工業廢水處理業務。

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