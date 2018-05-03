「尷尬」電話會得罪華爾街 特斯拉股價盤前跌逾7%

在經歷了一場史上最尷尬的財報會議之後，特斯拉美股盤前跌逾 7%。

5 月 2 日周三，特斯拉 CEO 伊隆 · 馬斯克召開財報電話會議，當場切斷 Berstein 分析師 Toni Sacconaghi 的提問，並因「問題沒勁」而拒絕回答。之後，馬斯克直言分析師問題都「太無聊」，轉頭就跑去回答 YouTube 上的散戶問題。

在他切斷分析師信號之後，特斯拉股價在盤後交易時段短短 20 分鐘不到的時間裡大跌 5%。加拿大皇家銀行（RBC）稱，特斯拉的「奇葩」電話會議令投資者們信心受到衝擊。摩根大通認為，特斯拉股價今天很有可能下跌。

摩根士丹利則是反應迅速，立刻發了一篇研報狂批馬斯克。摩根士丹利分析師 Adam Jonas 認為，考慮到 Model 3 產量的重要性，此舉或將被證明是「一個錯誤」，並危及特斯拉與「金主爸爸」的關係。

即使只是 Model 3 短期生產方面的變動都會顯著影響特斯拉的現金水平、流動性和財務信貸價值。相比於其他任何因素，Model 3 的生產狀況完全可以左右特斯拉的股價，決定它究竟是向上測試他們 561 美元的最佳假設情形，還是向下試探 175 美元的最糟糕假設情形。

本次一季報顯示，特斯拉在 3 月最後一周的 Model 3 產量僅為 2020 輛，低於原定並多次延期想要實現的 2500 輛 / 周目標。

而慘遭馬斯克打斷提問的 Berstein 分析師正是想知道，特斯拉計劃今年將資本支出降到 30 億美元以下，低於去年的 34 億美元，對 Model 3 的產量和電池來說意味著什麼。

摩根士丹利分析師認為，雖然電話會上分析師的問題可能本身確實很枯燥「無聊」，但這種問題對於一家使用極高槓桿且極其燒錢的企業來說至關重要。

摩根士丹利認為，如果忽略馬斯克的令人意外的言行，特斯拉能夠取得如今的成功，很重要的一點在於其與資本市場在為他們的野心計劃融資方面的關係。而電話會議上的分析師們恰恰代表了特斯拉一直以來所依賴的為他們提供資金的金主們。

彭博社曾報導，按照特斯拉平均每分鐘消耗 6500 美元的速度，它的資金或將在 2018 年底消耗殆盡。4 月 13 日，《經濟學家》雜誌表示，特斯拉今年需要再融資 25 到 30 億美元。但馬斯克隨後在推特上發文稱，今年三第四季特斯拉將盈利並產生正現金流，沒有融資的必要。

在周三的電話會議上，馬斯克重申，特斯拉未來無需進一步融資，並否認特斯拉需要或計劃募集資金。然而慘痛的事實擺在眼前：今年第一季，特斯拉已經又燒掉 10 億美元了。

『新聞來源／華爾街見聞』