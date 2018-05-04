美股盤中─中美貿易擔憂 道瓊大跌逾390點

美國股市週四中場大幅下跌，投資人已反應財報利多，現在貿易與政治的擔憂重燃。

道瓊工業平均指數一度大跌逾 390 點，跌破 200 日移動平均線。S&P 500 亦跌破 200 日移動平均線。

台北時間 23:57

道瓊工業平均指數下跌 258.82 點或 1.08% 至 23666.16。

Nasdaq 指數下跌 61.79 點或 0.88% 至 7039.11。

S&P 500 指數下跌 25.63 點或 0.95% 至 2610.04。

週三收盤後，特斯拉公布財報優於預期。但因執行長馬思克拒絕回答有關毛利率與 Model 3 產量的問題，其股價下跌。

美國財長梅努欽率領政府團隊與中國副總理劉鶴會面，討論兩國貿易問題。

在決定於北京進行談判之前不久，因報導指出美國政府考慮採取行政動作，限制部份中國企業在美國銷售電信設備，該兩個世界最大經濟體關係因而惡化。

週三晚間，川普總統發布推文說，美國政府官員正在中國，試著協商出一套公平貿易。我期望在不久的將來，與習主席會面。

分析師說，川普的公平貿易意指，談判的氣氛可能動盪。談出大幅有利的合約，機會根本是零。但市場希望能降低貿易的緊張。

此外，伊朗外交部長 Zarif 說，伊朗不會重新協商 2015 年與美國達成的核子協定。這項協定係於三年前達成，也已執行。我們拒絕做任何修改。

華爾街亦注意華盛頓情況，有更多消息指向川普總統的法律困境。在接受 Fox 新聞台訪問時，總統律師 Giuliani 說，川普已將私人律師柯恩支付給色情片名星的封口費，還給了他。

他的談話似乎與川普及柯恩說的相互矛盾。

分析師說，股市面對貿易戰與 Mueller 調查案的双重壓力。近來因財報季，市場先前似乎已不注意川普的法律困境。