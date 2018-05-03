中國金飾需求首季增至三年來最高 需求前景樂觀--世界黃金協會

世界黃金協會提供的新聞稿周四稱，2018年第一季中國黃金首飾需求增長7%至187.8噸，達到三年來的最高點，同期中國的黃金ETF有所減持，強勢人民幣亦一定程度抑制了金條與金幣需求，預期2018年中國金飾的需求前景將保持樂觀。

新聞稿指出，狗年主題的金飾產品在春節假期刺激了中國消費者的購金需求，而春節前恰逢情人節又進一步提高了消費者的熱情，中國金飾市場的需求前景非常樂觀，2018年將會呈現覆蘇之勢。隨著夏季的到來，中國消費者將傾向於更輕便、小型的黃金首飾，從而大幅提振K金的季節性需求，而這正彌補了傳統黃金市場中夏季的銷售低迷。

世界黃金協會(WGC)周四稱，今年初黃金需求為十年來同期最弱，金價遲滯及升息威脅促使投資者轉向其它資產尋求更好的回報。

世界黃金協會中國區董事總經理王立新亦稱，從本季度數據來看，金飾需求成為2018年第一季度中國黃金需求的亮點。金飾行業技術的創新、消費者強烈的需求與零售商對客戶服務的重視，共同提振了中國黃金首飾需求。

「我們相信，中國金飾的需求前景樂觀，2018年將呈現覆蘇之勢。」他提到。

他並認為，隨著千禧一代成為消費主體，越來越多的消費者被創新、非傳統、時尚設計感強的金飾產品所吸引。金飾行業應當在專註於提升產品的創新性和設計感的同時，更加重視品牌建設和客戶服務。

在黃金ETF需求方面，一季度全球黃金ETF持倉量達到了2,400.3噸，這是自2013年4月以來最高的月末總量。本季度亞洲地區黃金ETF持倉量減少了3.6噸，源於中國地區ETF的減持。

在金條和金幣需求方面，作為世界上最大的金條與金幣市場，本季度中國金條與金幣需求同比下降26%至78噸。同比下降產生的主要原因是：去年同期投資者因擔心人民幣走勢而大量投資黃金以求保值、避險；而在2018年的第一季度，投資者對於人民幣貶值的擔憂已經放緩。自2017年3月末至今，人民幣已升值約9%。相對平穩的價格波動進一步抑制了金條與金幣的投資需求，金價的上漲幅度相對較窄。

2018年第一季度金條和金幣的需求量(78噸)整體比較良好，高於三年期和五年期的平均值(均為69噸)。業內人士聲稱，主因是2月份上海證券綜合指數暴跌以及中美貿易摩擦升級。2016年第四季度和2017年第一季度時，因投資者對人民幣走勢的強烈擔憂，導致了金條和金幣的需求異常強勁。因此，這兩個季度的金條與金幣需求超過了100噸。

在黃金回收方面，本季度中國的黃金回收量相比2017年第一季度有所下降，主要因為2017年全黃金行業大範圍進行了黃金回收，以響應當時新出台的相關政策。不過東亞地區其他國家並未受到很大影響，由於金價上漲其回收金產量有所增加。

金價周三徘徊在四個月低位附近，因美元上漲。美元大幅升高和投資需求疲弱預計將令金價繼續承壓。1735 GMT，現貨金漲0.2%，報每盎司1,305.89美元， 美國6月期金收跌1.20美元，或0.1%，報1,305.60美元。

中國黃金協會周一公布，今年一季度國內累計生產黃金98.216噸，與去年同期相比減產2.981噸，同比下降2.95%；全國黃金實際消費量284.97噸，與去年同期相比下降5.44%。同期，黃金首飾消費量為180.5噸，同比增長5.6%；金幣2.7噸，增長8%；工業及其他28.49噸，增長6.58%。

(路透北京5月3日)

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