台股盤後－美擬升息亞股挫 電子三雄帶動殺 下跌104點又破年線

台股今 (3) 日受到美國將維持升息動作，國際股市同跌，電子三雄也難逃賣壓摜壓，台積電再度跌破前波低點，鴻海也險破 80 元大關，股王大立光更是虎頭蛇尾尾盤翻嘿，風電族群依然一片慘綠，僅生技及節能力撐抗跌，終場大跌 104.63 點，以 10514.18 點作收，再度跌破年線，成交值 1230.52 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是開高震盪殺低，終場反倒下跌 0.91 點，以 148.95 點作收，成交值 366.88 億元，半年線也失守。

台股類股則是跌多於漲，其中僅電子通路、生醫、及觀光類股收紅。至於下跌類股以水泥類股跌幅最重，達 2.9%，其他電子、玻陶跌幅也超過 2%，食品、電器電纜、鋼鐵、化學、半導體、油電燃氣、塑膠、航運等跌幅也超過 1%，紡纖、金融、貿易百貨、其他類、汽車、橡膠、建材營造、光電、化學生醫、通信網路、電子零組件、電腦設備、電機機械、造紙、資訊服務等也均收黑。

電子三雄今天成為壓抑指數指標，其中台積電賣壓相對沉重，盤中一度再以 220 元創去年 10 月以來新低；鴻海開盤時還相對抗跌，不過隨著指數跌幅擴大，鴻海跌勢也加重，中場則是力守 80 元大關。股王大立光開盤還衝過 3800 元大關，不過尾盤漲幅急速收斂，中場反倒以下跌 15 元作收。

至於被動元件則是互有漲跌，其中華新科盤中一度漲停，終場收在 225 元，續創 18 年來新高，聚鼎、信昌電及興勤也收紅。不過被動龍頭廠國巨則是在平盤上下震盪，九豪、奇力新、美磊、佳邦、光頡、鈞寶、金山電、凱美、禾伸堂、立敦等跌幅也在 1% 以上。

風電概念股也持續走跌，上緯投控及世紀鋼跌停，台船、大亞、新光鋼、台達電、亞泥、恒耀、華新、中鋼、信邦等也跌逾 1%。

印刷電路板也見到買盤湧入，嘉聯益、友銓亮燈漲停，律勝、華通、欣興、燿華、南電、瀚宇博、育富、健鼎等也均收紅。

生技股也續強，包括合一、慧智、達爾膚均亮燈漲停，麗豐 - KY、泰福 - KY、寶齡富錦、智擎、杏國、邦特、佰研、中裕、生展、浩鼎等也漲逾 2%。

分析師林孟漢表示，台股今天盤面呈現漲多股壓回，尤其是之前的強勢族群風電概念股，跌勢更是明顯，反倒是生技相對強勢，節能股也有所表現，整體來看，台股要止穩，一方面要看新台幣走勢，另一個則是要看台積電的表現，能否不要再破底，否則以今天指數又跌破年線，要反攻的難度將會增加。