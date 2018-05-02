三大法人賣超76億元 鴻海慘遭外資連26賣超創新高 台積電亦遭連8賣

台股今 (2) 日股王大立光強勢反彈，但不敵台積電及鴻海連袂走跌，加上風電族群也多檔跌停，指數終場下跌 39.07 點，以 10618.81 點作收，驚險守住年線。而鴻海慘遭外資連續 26 天賣超，創新高，台積電也遭連 8 賣、追平今年最長紀錄。三大法人部分，外資及陸資賣超 60.62 億元，外資自營商買超 0.22 億元，投信買超 4.55 億元，自營商自行買超 0.76 億元，自營商避險賣超 20.75 億元，合計賣超 76.06 億元。

期貨部分，三大法人則是持續土洋對作，外資減碼多單 120 口，淨部位多單降到 30740 口；投信回補空單 456 口，淨部位空單來到 25484 口；自營商回補空單 1411 口，淨部位空單來到 3428 口，合計三大法人加碼空單 1747 口，淨部位多單為 1828 口。

外資今天繼續賣超電子權值股，而且賣壓跟之前相當，包括台積電及鴻海的賣超張數都超過萬張，其中鴻海更是慘遭外資連 26 天賣超，創下歷史新高，其他包括旺宏、華邦電、強貿、群創、光寶科、廣達等，外資賣超張數也在 3000 張以上。

至於金融股則是外資主要買超族群，其中元大金獲買超逾 3 萬張，創去年 3 月中以來單日最大買超張數，新光金、富邦金、合庫金、國泰金、華南金、兆豐金、開發金、第一金等，也均獲外買超。

另外傳產龍頭，包括台泥、亞泥、遠東新、遠百、長榮、益航等，外資也都有超過 2000 張的買盤加持。

ETF 部分，外資連續 7 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是又轉為買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是中止連續 2 天買超，轉為賣超。

外資集中市場買超第 1 名元大金，買超張數 30714 張，第 2 名亞泥，買超張數 9202 張，第 3 名長榮航麥證 78 購 01，買超張數 8461 張，第 4 名新光金，買超 7739 張，第 5 名富邦金，買超 6941 張，6 到 10 名依序為，台泥，買超 6788 張；合庫金，買超 5300 張；華航麥證 7A 購 01，買超 4989 張；長榮航麥證 77 購 01，買超 4459 張；力麗麥證 79 購 01，買超 4385 張。

外資集中市場賣超第 1 名為華邦電，賣超張數 18856 張，第 2 名鴻海，賣超 13520 張，第 3 名友達，賣超 12354 張，第 4 名長台積電，賣超 11566 張，第 5 名中信金，賣超 11209 張。6 到 10 名依序為，元大滬深 300 正 2，賣超 10905 張；旺宏，賣超 8084 張；聯電麥證 78 購 01，賣超 6910 張；麗豐麥證 79 購 01，賣超 6376 張；潤泰全麥證 78 購 01，賣超 5908 張。

法人表示，原本周一外資賣超金額已經大幅縮小到 1 億元以內，讓市場稍稍減緩了壓力，不過昨天美股走跌，外資賣壓又重新加重，尤其電子三雄中，台積電及鴻海的賣超張數又擴大到萬張以上，也壓抑了指數走勢，接下來就只能等鴻海公布財報，如果能讓外資稍微安心，賣壓才有機會減輕。