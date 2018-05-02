台股盤後－蘋果財報報喜僅大立光強勢 風電派對結束 下跌39點力守年線

台股今 (2) 日受惠蘋果財報亮眼，股王大立光強勢反彈，PCB 族群也跟進走揚，生技、太陽能同步有買盤湧入，不過蘋概三雄中的台積電、鴻海卻連袂走跌，加上之前的強勢股風電離岸風場遴選公布後利多出盡，多檔被打到跌停，指數終場下跌 39.07 點，以 10618.81 點作收，驚險守住年線，成交值 1288.23 億元。

中小型股為主的櫃買市場相對強勢，全場均在平盤以上，終場上漲 1.09 點，以 149.86 點作收，成交值 297.79 億元，順利收復半年線。

台股類股則是漲跌互見，下跌類股以電機機械類股跌幅最重，達 2.5%，電器電纜、半導體、油電燃氣、玻陶、航運等跌幅也超過 1%，食品、觀光、其他電子、化學、鋼鐵、橡膠、通信網路、其他類等也均收黑。

至於上漲類股則以光電漲幅最高，達 2%，電子零組件、造紙、生醫、塑膠、貿易百貨、建材營造、汽車、水泥、紡纖、化學生醫、電子通路、金融、電腦設備、資訊服務等也均收紅。

股王大立光今日一家單挑台積電及鴻海，受惠蘋果對第 2 季看法不淡，大立光營運可望受惠，股價大漲逾 6%，衝過 3700 元大關，順利收復季線。至於台積電及鴻海則明顯疲弱，台積電下跌 4 元，再破 5 日線，鴻海早盤一度力守平盤，不過中場過後跌幅擴大，終場又跌破 10 日線。

至於被動元件族群則上演比價行情，由華新科領軍，終場以漲停作收，信昌電盤中也一度亮燈漲停，被動股王國巨也繼續走揚，站上所有均線之上。另外大毅、美磊、奇力新、禾伸堂等也均收紅。

印刷電路板也有買盤加持，友銓亮燈漲停，柏承、華通、瀚宇博、高技、台表科、同欣電、精成科、燿華、景碩、嘉聯益也漲逾 2%，至於敬鵬更大漲逾 7%。

太陽能類股也由元晶亮燈漲停帶動，嘉晶、昱晶、台勝科、昇陽光電、頂晶科、碩禾、中美晶等也均收紅。

生技股也由佐登 - KY、健喬、合一等亮燈漲停，中天、益得、麗豐 - KY、太景 *-KY、保瑞、全宇生技 - KY、康樂 - KY 等也漲逾 5%。

風電族群則是跌成一片，世紀鋼、中鋼構、上緯投控、新光鋼等亮燈跌停，亞力、華城、永冠 - KY、大亞、中鼎、中興電、台船等也跌逾 2%。

分析師林孟漢表示，台股今天蘋概股因為蘋果財報還不錯，因此有所反應，不過值得注意的是，台積電及鴻海似乎外資的賣壓又重新加大，使得股價續挫，整體來看，目前指數就是在年線附近整理，等到財報陸續公布之後，不論好壞，才會有比較明顯的方向性出現。