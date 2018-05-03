〈金管會立院備詢〉拔管案疑慮在違法兼職 還有逾140名教授兼獨董恐都有問題

針對台大校長遴選「拔管」事件，金管會主委顧立雄今 (3) 日在立法院財委會明確表示，管中閔要出任台灣大獨董，關鍵在於「空窗期」時要先取得台大正式同意的函文，如果沒有先取得台大同意，管中閔就參與董事會，就可能出現獨董違法兼職的問題。對此，立委曾銘宗指出，若按照顧立雄這個說法，還有 140 名教授兼任獨董有此問題，要金管會查一查。

立法院財委會今日邀請金管會就「公司治理角度說明管中閔教授選任台灣大哥獨立董事適法性及出席薪資報酬委員會有無利益迴避疑義問題」，進行專案報告。

顧立雄表示，本來依證交法規定，獨董就任就應該執行任務，但依照教育人員任用條例第 34 條，專業教授不得在外兼課或兼職，因此問題關鍵在於若沒有取得台大同意前，管中閔不應該參與台灣大董事會決議，這是最大爭議，也會出現獨董違法在外兼職的問題。

對此，曾銘宗指出，管中閔在 2017 年 5 月 2 日向台大校方提出申請，5 月 17 日台大校長核准，6 月 14 日台灣大股東常會後，管中閔依公司法即當選出任出台灣大獨董，到當年 10 月，台大與台灣大哥大正式簽任產學合作契約，若此董事會空窗期發生重大掏空，獨董要不要負責？股東可不可以告獨董？

顧立雄回應表示，管中閔當選台灣大獨董資格沒有疑義，但董事會是合議制，所以無虞，管中閔在未取得台大同意函前，他個人不該去參與董事會決議，這是程序完備問題。

曾銘宗進一步表示，據他了解，台大有 140 位教授擔任獨董，都是採取這樣「回溯同意」的方式，金管會要不要查？

立委徐永明更直接點名台大兩位教授也有此問題，分別是擔任凱基銀行獨董的王姓教授、醣基生醫公司審計委員的蔡姓教授，其他還有許多教授出任獨董幾乎都有 3 個月空窗期，因此都有「先上車後補票」的疑慮，管案不是個案應要釐清。

對此，顧立雄回應表示，台大其他教授如果也有這樣狀況，金管會會要求證交所依照公司治理來查清楚，對上市櫃涉及公立教授兼職過程及流程進行了解，做全面清查。

立委吳秉叡也提到，教授兼獨董是多數人如此，因此不能因人而異，教育部應該從制度面檢討，對於每個教授能否兼任獨董，應有清楚規定；且每個學校也要清楚，准許教授兼職，應該規定清楚有多少回饋條件。