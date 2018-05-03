嘉聯益獲歐系外資看好獲利成長 爆逾4萬張鉅量攻近5個月新高

軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 液晶材料 (LCP) 軟板在蘋果與非蘋陣營應用擴張，歐系外資看好該應用高成長性，可望帶動營運上揚，將嘉聯益評等提升為「買進」，預估目標價高達 67 元，激勵嘉聯益早盤滾出逾 4 萬張鉅量，最高攻上 49.15 元，創近 5 月高點。

外資報告看好，嘉聯益 LCP 軟板在蘋果及非蘋陣營的應用擴張，預估嘉聯益今年營收將超越 195 億元，稅後純益近 16 億元，每股純益 4.38 元，明顯較去年的每股純益 0.07 元有高度的成長。

以歐系外資對於嘉聯益目標的 67 元看法，以昨日的 44.75 元收盤價來看，有高達 49.72% 的獲利空間。

嘉聯去年稅後純益為 2260 萬元，年減 69.5%，每股純益 0.07 元，嘉聯益日前董事會也通過去年盈餘分配，每股擬配 0.2 元現金股利。

嘉聯益積極擴充產能規模，該公司將以 15.7 億元買下旭晶能源科技 (3647-TW) 現有廠房，法人估計，嘉聯益投資新產能資金將達 100 億元以上。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：嘉聯益國泰 7A 購 (01076237-TW)、嘉聯益凱基 7A 購 01(076534-TW)、嘉聯益國票 7A 購 01(077040-TW)。

嘉聯益相關權證。 (資料來源：鉅亨網整理)