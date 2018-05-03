華新科估第1季為全年低點 擴產與漲價效應 今年營運看俏

被動元件廠華新科 (2492-TW) 第 1 季單季每股稅後純益達 2.71 原創單季新高，對於今年，華新科也不看淡，預估第 1 季將是全年低點，今年營收可望逐月成長，華新科也預計擴產 15-20%，受惠擴產增加產能加上漲價效應，今年營運成長幅度將比去年 17% 更高。

華新科過去 63 個月每個月營收都在成長，其中從 2016 年開始，儘管當時市場上還沒有出現缺貨狀況，但單月營收成長幅度已開始加溫，2017 年開始缺貨後，成長動能更為強勁，公司也預期，2018 年成長幅度會更大。

華新科規劃 2018 年資本支出將再比 2017 年多，預計擴產 15-20%，2019 年也會規律擴產。

據了解，華新科內部分析，今年第 1 季產能較去年第 4 季增加相對有限，因此主要成長動能都是來自價格上揚，第 2 季起隨著新設備陸續到位，新產能持續開出，加上漲價效益發酵，營收可望逐月成長。

華新科認為，2018 年被動元件缺貨主要來自於汽車應用，2019 年缺貨可望來自於 5G/IoT 應用。其中車用部分，傳統汽車每一台約使用 1000 顆 MLCC，汽車電子化後將擴增到每一台使用 5000 顆 MLCC，而電動車的每一台使用量更是超過 10000 顆 MLCC。目前現在汽車被動元件市場主要需求成長動能，主要是來自於汽車電子化 (ADAS)。

至於華新科旗下子公司 Kamaya(釜屋電機) 則是目前主要車用布局，Kamaya 有專設汽車電阻的生產線，供應日本汽車電阻需求，也是 Kamaya 車用營收主要來源，未來有機會再打入汽車電容市場。