皇岦國際教育可望成大馬首家到港上市的教育集團

香港, 2018 年 5 月 2 日 - (亞太商訊) - 馬來西亞民辦教育集團皇岦國際教育(8105)正計劃到香港聯交所 GEM 上市,於周一 (4 月 30 日) 起至本周五 (5 月 4 日) 進行公開發售,公司發售 2 億股,其中 90% 作配售股份,10% 作公開發售,每股發售價介乎 0.4 元及 0.5 元,集資規模 8,000 萬元至 1 億元。以每手 5,000 股計算,入場費為 2,525.2 元。公司擬於 5 月 16 日在香港聯交所 GEM 掛牌。



皇岦國際教育在大馬最富庶的雪蘭莪州經營 Kingsley International School,提供託兒所至 A-level 課程,其中學課程主要以劍橋大學國際考試委員會開設的課程及英國國家課程為基礎,並透過 Kingsley 高等教育機構提供高等教育課程。



皇岦國際教育引入了 Mountain High Capital Ltd. 作為基石投資者。Mountain High Capital Ltd. 由丹斯里林偉才擁有,其擁有多間上市公司,為馬來西亞 15 大富豪之一,在 GEM 通常比較少基石投資者情況下,對方肯答應做基石投資者,證明他非常看好皇岦發展潛力。



事實上,自 Kingsley International School 於 2015 年 9 月遷入 KIS 校園後,該校舍可容納學生人數增至 2,600 人。2016 年學生使用率 25%,收生 650 人,收益約 1,805 萬令吉(約 3,663 萬港元);2017 年上升至 33.54%,收生 872 人,收益約 2,680 萬令吉(約 5,441 萬港元)。純利率亦由 2016 年度 17% 提升至 2017 年度 37.9%。若在純利率不變下,計及餘下的 66.46% 可容納收生人數,滿員收益會對收入及盈利提升有巨大空間,約達 3,030 萬令吉(約 6,150 萬港元) 。



加上該校現正擴建附屬大樓,預計將於 2019 年第一季起投入使用,新的附屬大樓包括可容納約 883 名學生的宿舍、可容納約 667 名學生的教室、一個奧林匹克標準泳池及其他設施,新的校園及住宿設施有助提升集團的競爭力及吸引更多有意入讀的學生,若計及新附屬大樓內新增教室之滿員收益,將可進一步增加至約 1.004 億令吉(約 2.038 億港元),對比 2017 年 2,680 萬令吉收益增幅逾 374%。純利同時亦會提升至約 7,700 萬港元,而住宿費亦將成為集團的新收益來源。



為把握馬來西亞正急促增長的民辦教育市場商機,皇岦國際教育擬運用今次上市集資所得約 47.8% 於裝修旗下學校 Kingsley International School(KIS)附屬大樓;另外約 38.1% 則用於結算 KIS 附屬大樓的建設費用,餘下約 14.1% 將用於購買 KIS 附屬大樓設施。



中國光大融資為是次上市的獨家保薦人,光大香港及國金證券(香港)為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。佳富達證券有限公司為聯席牽頭經辦人。

