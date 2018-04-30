FENICS為大新銀行提供外匯期權定價銷售支持

香港 2018 年 4 月 30 日電 / 美通社 / -- 服務于金融和房地產市場的全球頂尖經紀公司 BGC Partners, Inc. (NASDAQ: BGCP)（以下簡稱「BGC Partners」、「BGC」或「該公司」）今天宣佈，備受讚譽的外匯期權解決方案提供商 FENICS® 已被香港本地的領先銀行大新銀行 (Dah Sing Bank) 選中，為其提供外匯期權定價和銷售支持。

FENICS 的解決方案包含兩款產品：用於數學庫的 FENICS PRO 和用於機構銷售的 FENICS TS。該解決方案與大新銀行現有的系統相整合，包括該行專有和第三方提供的系統，將為用戶打造無縫的工作流解決方案。

FENICS 董事總經理 Richard Brunt 表示：「我們很高興大新銀行加入了 FENICS 正不斷壯大的社區。自 2017 年推出以來，FENICS TS 得到了全球新客戶的青睞，他們希望透過單一的綜合定價平臺來在整個企業範圍內部署外匯期權解決方案。隨著新法規的生效，市場需要由 FENICS 這樣的專業技術公司來提供全方位的解決方案，幫助他們達到法規的要求，並讓客戶享受到更一流的服務。」

大新銀行總經理兼財資銷售與市場推廣部主管 Steve Yu 先生說：「為客戶提供優質服務一直是我們的首要任務。選擇 FENICS 是因為看中了他們作為一家外匯期權綜合技術提供商一貫的良好表現，以及他們強大的現場技術支持和本地開發團隊的實力。」

BGC Partners, Inc. 簡介

BGC Partners 是一家服務于金融和房地產市場的全球領先的經紀公司。BGC 旗下的 GFI Group Inc. 是一家為全球場外 (OTC) 和場內交易市場提供交易技術與支持服務的領先中介機構和提供商。BGC 的金融服務產品包括固定收益債券、利率掉期、外匯、股票、股票衍生品、信用衍生品、商品、期貨和結構性產品。該公司為眾多金融和非金融機構提供廣泛的服務，包括交易執行、經紀交易商服務、清算結算、貿易壓縮、交易後處理和信息等服務。透過 FENICS、BGC Trader、Capitalab，Lucera 和 FENICS Market Data 等品牌，BGC 提供與多種金融工具和市場有關的金融技術解決方案、市場數據與分析產品。BGC、BGC Trader、GFI、FENICS、FENICS Market Data，Capitalab 和 Lucera 是 BGC Partners, Inc. 和 / 或其附屬公司的商標 / 服務商標、和 / 或注冊商標 / 服務商標。

房地產服務則透過旗下上市子公司 Newmark Group, Inc. 提供。Newmark Group, Inc. 的 A 類普通股在納斯達克全球精選市場 (NASDAQ Global Select Market) 交易，代碼為 NMRK。

BGC 的客戶包括許多世界大型銀行、經紀交易商、投資銀行、貿易公司、對沖基金、政府、企業、業主、房地產開發商和投資公司。BGC 的普通股在納斯達克全球精選市場交易，代碼為 BGCP。BGC 還擁有 2042 年 6 月 15 日到期的優先票據在外流通，這些票據在紐約證券交易所 (New York Stock Exchange) 上市，代碼為 BGCA。BGC Partners 由主席兼行政總裁 Howard W. Lutnick 領導。詳情請瀏覽 http://www.bgcpartners.com。您還可以透過 https://twitter.com/bgcpartners 和 / 或 https://www.linkedin.com/company/bgc-partners 關注該公司。

有關 BGC Partners 前瞻性陳述的討論

本新聞稿中有關 BGC 的非歷史性事實陳述屬於前瞻性陳述，涉及風險與不確定性，可能導致實際結果與這類前瞻性陳述所包含的內容有所差異。除非法律要求，BGC 概不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。如需瞭解可能導致實際結果與前瞻性陳述所包含的內容有所差異的更多風險與不確定性的討論，請查看 BGC 和 Newmark 向美國證券交易委員會 (Securities and Exchange Commission) 提交的文件，包括但不限於這些文件，以及之後提交的 10-K 表、10-Q 表或 8-K 表中包含的這類風險因素的任何更新。

大新銀行簡介

大新銀行是大新銀行集團旗下子公司之一。該集團持有三間銀行附屬機構（大新銀行有限公司、澳門商業銀行 (Banco Comercial de Macau) 及大新銀行 (中國) 有限公司(Dah Sing Bank (China Limited)），透過分佈於香港、澳門及中國內地共約 70 間分行的網絡提供銀行及金融服務，以及一所證券交易公司。

圖標 - https://mma.prnewswire.com/media/136112/bgc_partners_inc_logo.jpg