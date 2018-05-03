金管局：香港利率會隨美國上行 要準備好迎接風險和波動

在聯準會周三維持利率不變，市場仍預計下個月聯準會 100% 會升息之後，香港金融管理局 (HKMA) 總裁陳德霖周四警告稱，美國正處於升息周期，在聯繫匯率制度下，香港利率也會隨美息逐步上升。

陳德霖在一份聲明中稱，市場普遍預期聯準會 6 月會升息，由於港美利差吸引套息交易，港元轉弱並觸發金管局的弱方兌換保證，資金開始流出港元；隨著資金流出、銀行總結餘減少，港元流動性會逐漸收緊，為港元利息正常化提供更多條件。

他還承認，美元與港元之間的利差吸引了套利交易活動，從而導致港元匯率疲軟。

陳德霖還提醒，在本地利率持續攀升的背景下，金管局提醒公眾「謹慎管理風險，為本地利率和資產市場的潛在波動做好準備」 。

不過，隨著金管局上個月在 8 個交易日內 13 次出手捍衛聯繫匯率制度，總計買入 513 億港元「護盤」之後，港幣 - 美元之間的利差已大幅收窄，從而消除了一些進入套利交易的誘惑，但目前仍保持在 75-80 基點之間。

而香港銀行間市場利率 HIBOR 也持續走高。5 月 3 日，港元三個月 HIBOR 報 1.6655%，續創自 2008 年 12 月以來新高。

所幸，作為房貸利率指標的一個月期 HIBOR 連續第二日回落，至 1.23122%。

自 4 月 12 日港元兌美元首次觸及 7.85 的弱方兌換保證以來，HIBOR 持續走高，三個月期 HIBOR 累計升約 49 個基點，一個月期累計升約 44 個基點。

『新聞來源／華爾街見聞』