美國股債同跌異象頻現 投資者無處可逃

最近，美國股市和債市齊齊下挫的場景經常出現，但從歷史上來看，這種情形並不常見，摩根士丹利警告投資者需要警惕這種場景。

摩根士丹利指出，自 2000 年以來，僅有 57 個交易日中出現了標普 500 下挫 0.5% 或更多，同時美國三十年期公債殖利率上升 3 個基點或更多的情況。但是，在今年 4 月，這種情形界出現了好幾次。

儘管在 4 月美國股市企穩，周一的通膨數據也讓債市冷靜下來，但是在今年第一季，標普 500 指數以及一個市場普遍認可的彭博巴克萊綜合債券指數均下挫超過 1%——這種情況在過去三十年中是第四次出現。

投資管理公司 Gam 的首席經濟學家 Larry Hatheway 指出，這種情形的出現，對眾多同時買了股債來對衝風險的投資者來說並不是好消息：

股市債市同時下跌將讓股債這種投資組合失去吸引力。

為什麼會出現股債同跌的局面？

在投資界，股票和債券往往被視作對衝風險的投資組合，被投資者普遍接受。

英國《金融時報》指出，由於現代通膨的影響，在過去的三十年中，股債投資組合一直運行良好。

但在目前，加速的通貨膨脹直接進入固定收益的匯報，並間接威脅債券市場，促使央行更積極升息。

花旗集團策略師 Mark Schofield 和 Jeremy Hale 指出：

從歷史上來看，股票和債券的關係目前一點都不穩定。利率變動的速度和幅度似乎成為了股市變動的決定性因素。

PIMCO 的首席投資官周一寫道：

債券殖利率的上升和股票市場的同時波動可能來自風險情緒對通膨的微妙但重要的轉變。

不過，關於未來股債組合的走勢，PIMCO 的分析師 Mihir Worah 認為：

那些買了高質量債券，以獲得收益或者對沖可能的經濟衰退帶來的風險的投資者，最終有望得以對沖股市風險。不過，那些希望藉助高質量債券來對沖股市短期內每一次波折的投資者恐怕難以達到目標。

『新聞來源／華爾街見聞』