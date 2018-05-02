一則招聘廣告引發的猜想：蘋果正在自研5G技術？

4 月 27 日，蘋果發布了一條招聘啟事，隨後又被快速撤下。該招聘職位涉及 5G 領域關鍵技術，這也讓人們關注到了蘋果 5G 方面的布局和用心。

據 Business Insider 報導，蘋果公司曾於 4 月 27 日發布了一條毫米波 IC 設計工程師的招聘廣告，但本周一又被撤下。該職位的首選是博士畢業生，其需要擁有完美的資歷來領導蘋果開發 5G 調製解調器的團隊。但這個招聘啟事三天後就被刪除了，不過 Glassdoor 上的存檔版本提到這個職位的職責。

此次招聘稱，蘋果似乎正在內部設計下一代 5G 網路，特別是為毫米波網路做準備，這將比目前的 LTE 帶寬要快得多。蘋果也在期待下一代無線技術到來後，控制這項關鍵技術，並減少對高通、英特爾等公司的依賴。

招聘啟事暗示，未來這些晶片將被用於數以億計的用戶產品中，而目前擁有如此多用戶的蘋果公司產品就是 iPhone。此前也有傳言稱，蘋果將在 2020 年放棄使用英特爾的晶片，並在筆記本和台式電腦上使用自己設計的晶片。在蘋果試圖控制 iPhone 和 Mac 的所有主要部件的過程中，5G 晶片也是最優先考慮的事情。

高通此前曾提供所有讓 iPhone 連網的調製解調器，但蘋果和高通不和從來都不是秘密。在捲入一場與高通的專利訴訟後，在 5G 時代，蘋果對於擁有自主生產的晶片似乎更為急切。但即使蘋果不與高通打法律戰，其也希望擁有自己的 5G 技術。蘋果首席執行官庫克曾表示，蘋果希望擁有其所有核心技術，包括高通公司生產的晶片。

蘋果公司在 5G 方面的布局早就浮出水面。自去年 5 月以來，蘋果在總部庫帕蒂諾獲得了測試毫米波技術的實驗許可；去年，蘋果也加入了 5G 技術的行業組織。

Business Insider 援引專家的分析稱，毫米波只是一種構成 5G 標準的技術，5G 的標準還在最後定稿過程中。毫米波的最大優點，是它可以實現非常高的數據速率，比當前的蜂窩網路帶寬要大很多。

然而，毫米波技術也有缺點。其中最大的問題就是傳播問題，在它們開始丟失資訊之前，毫米波不能傳播得很遠。毫米波的另一個問題是，它需要設備和發射機之間清晰的視線。

『新聞來源／華爾街見聞』