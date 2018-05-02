操縱匯率並分享客戶資訊？高盛被判兩個5400萬罰款！

先是德意志銀行 Deutsche (DB-US)、然後是法國巴黎銀行 BNP、而現在輪到高盛 Goldman Sachs (GS-US)，來向美國聯準會 Fed 做賠款動作。高盛被指控在 2008 年至 2013 年間操縱外匯市場數十億美元。

美國金融服務（Department of Financial Service，DFS）總監 Maria T. Vullo 週​​二（1 日）宣布，高盛已同意支付美聯準會 DFS 5,475 萬美元罰款，另外彭博社也報導，高盛將與美聯儲罰款相匹配的金額，賠紐約州的 DFS。

高盛因涉嫌允許其外匯交易員與其他全球性銀行的交易員非法地分享客戶信息並從事可疑行為，以及其他不利於客戶和可能影響外匯價格的非法行為罪嫌，將以賠款解決此案。

DFS 調查發現，從 2008 年到 2013 年初，高盛外匯交易員參與了多方電子聊天室，其中交易者有時使用代碼名稱謹慎分享機密客戶信息，討論可能協調交易活動以及可能不當影響貨幣價格及客戶。這種不正當的行為試圖使銀行和相關交易者能夠從執行外匯交易中獲得更高的利潤，由客戶承擔類似費用。

宣布的違規行為源於 DFS 的一項調查，該調查確定高盛未能對其外匯業務實施有效控制，從事非法、不安全、和不健康行為。

早在 2001 年，高盛就有了針對其外匯業務的具體控管政策，並隨著時間的推移而做嚴謹的政策調控。然而，實務與政策時常有出處，使潛在的不正當交易活動繼續下去。

高盛答應會改善，並將根據同意令「加強內部控制和風險管理」。