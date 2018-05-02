摩根大通：市場形勢異常 可能意味「五月買股」時機到

摩根大通認為，「顛倒」的市場對美國股市來說可能是個好兆頭。

債券和股票同步而動，既有模式似乎被打破；股價隨波動率而攀升；強勁業績難以阻止股票下跌；在一年中資金流入通常最強的時候，資金卻在流出美國股市。

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 和 Bram Kaplan 周二在報告中表示，所有這一切都意味著「5 月賣」的標準，建議應該換成「5 月買」。

這兩位策略師寫道，如果波動率能保持可控且市場溫和上漲，那麼在今年售出 3,000 億美元股票後，系統性投資者可能會重新入場。他們預計三個月價格趨勢本月初可能會轉而向好，從而觸發趨勢性投資者高達 500 億美元的買盤。

Kolanovic 和 Kaplan 表示，對波動性敏感的投資者可能會每周增加約 100 億美元的持股。在業績報告發布後，企業回購預計會回升，在最多的時候每周可增加高達 200 億美元的資金流入。

標普 500 指數周二一度下跌 0.9%，收盤上漲 0.3%。

當然，這些策略師也看到了風險，例如波動率上升，地緣政治緊張局勢升溫或貿易保護主義升級，這可能會加劇長線投資者的拋售或讓買家保持觀望。但他們認為，價格大幅波動或流動性嚴重下降的威脅已經減退，政治風險最糟糕的時期已經過去。

「我們經常聽到客戶說‘沒有人買股票’，」這些策略師寫道。「這是不正確的。」