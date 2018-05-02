特斯拉財報3大前瞻看點：Model3產量、現金流、自駕前景

電動車廠商特斯拉 Tesla (TSLA-US) 將於美國時間週三（2 日）公佈財報，《SeekingAlpha》專欄 ValueAnalyst 認為，目前特斯拉的不穩定性因素仍非常高，投資人應重點觀點 Model 3 車款的產量與公司現金流。

特斯拉是否獲利，其中一個因素歸咎於產能。特斯拉執行長馬斯克 Elon Musk 此前曾向員工宣佈，5 月底特斯拉將有明顯的技術改善，使每週 Model 3 產能於 6 月底提升至 6000 輛。ValueAnalyst 提道，今年 7 月，甚至是第 3 季，達到每週 5000 輛的可能性較高。

然而目前為止，特斯拉還是無法在提升 Model 3 產能上，有長足進展，數據顯示，截至 2018 年前 3 個月的 Model 3 銷量共為 8000 多輛。

2018 年電動車銷量 / 圖：SeekingAlpha

雖然馬斯克仍堅信特斯拉在第 3 季及第 4 季會獲利，也無須再次向市場募資，但《彭博》報導認為，特斯拉是個燒錢不燒油的企業，因特斯拉正以每分鐘燒 6500 美元的速度，消耗僅存不多的現金流量。

除了近期的交通事故導致駕駛者死亡外，穆迪公司投資者服務分析師 Bruce Clark 提道，創立 15 年未獲利的特斯拉將需要籌集超過 20 億美元，因特斯拉不僅需要維持今年的現金流，還包括償還 2019 年到期的約 12 億美元債務。

特斯拉長期債務 / 圖：彭博

此外，特斯拉的債務利息壓力也正在快速攀高，因為特斯拉除了被 Moody's 降級之外，美國聯準會 (Fed) 的升息，也對特斯拉所需的資金成本構成壓力。

特斯拉現金流 / 圖：彭博

在成本方面，特斯拉股東批准了馬斯克的 26 億美元的高額薪酬計劃外，特斯拉的整體員工量也從 2010 年的 899 名提升至現今的 4 萬名，顯然還未全自動化。

目前特斯拉正開啟了多達 3000 位職缺，共求職人參考。

特斯拉每位員工創造的營收較低 / 圖：彭博

至於特斯拉未來的新產品，大型電動半掛式卡車（Semi），特斯拉目前未正式公開訂單數據。特斯拉目前為 2 款未上市車款收取客戶預付款定金，Semi 金額為 2 萬美元，而 Roadster 跑車為 5 萬或 25 萬（限量版）。定金量已超過 8 億美元。消息指出，Model 3 的預付款為 1000 美元。

特斯拉客戶預付款 / 圖：彭博

ValueAnalyst 呼籲投資人，週三財報還有 3 點值得關注：1. 自動駕駛、2. 太陽能屋頂、3.Powerpack 電源。據了解，特斯拉於 3 月 15 日更新了自動駕駛系統，投資人可在法說會上得知新軟體的受歡迎度。

完全自動駕駛的預付款為 3000 美元，但目前特斯拉還未研發出此技術。

此外，馬斯克似乎為自己的名譽賭上了部份資產，數據顯示，馬斯克目前是特斯拉的最大股東，股份約 20%，而第 2 大股東為證券商 Fidelity 富達投信的約 10% 份額。