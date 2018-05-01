財報這麼好美股為什麼不漲？邏輯很簡單

美股一季報依然如火如荼發布着，但讓市場擔憂的是，為什麼多數公司財報出眾，卻依然難以帶動美股上漲，一些公司股票甚至在亮眼財報出爐後立即下跌。

在這個財報季，已經披露財報的標普 500 公司上市公司中，80% 的公司財報數據超預期，而歷史平均水平僅有 67%。儘管如此，自本輪財報季以來，標普 500 卻下挫 1.3%。

在摩根士丹利機構股票投資部執行董事 Chris Metli 看來，這其中的原因並不難解釋：

美元追隨美債殖利率走高，這意味著利率在進一步上行，而股票的收益不佳，則意味著目前的市場預期已經很高。

儘管這一解釋給出了目前市場普遍遇到的問題，以及缺乏動力或方向，但是強勁盈利之後缺乏反彈的真正原因，Melti 認為是：

對沖基金仍然擠在相同的板塊（例如科技股），以及目前邊際買家越來越少。

以及，受到第一季良好業績的驅動，對沖基金仍然在這些板塊加碼。

他指出，目前市場能期待的最好情形就是，市場能在痛苦中繼續緩慢增長。不過，這可能會讓一些希望能夠儘快獲得收益的投資者感到失望。

同時，摩根士丹利對短期市場表現謹慎樂觀。摩根士丹利指出，目前期權市場流量最近有一個看漲的傾向，接下來的三個月中，市場暗示 5% 上漲的機率大於 5% 下挫的機率。

這種反饋機制就是為什麼當利率變得與美元更相關時，股票往往更加與債券相關。

過去幾個月測量的宏觀相關性並沒有顯示出任何變化——但在上周，美元匯率上漲伴隨著更高的殖利率，尤其是實際殖利率——如果這種情況持續下去，這對股市來說是一個阻力。

任何股票—債券相關性的增加都可能會增加風險平價基金的拋售。

從波動性的角度來看，摩根士丹利的數據表明，從動態對沖的角度來看，短期波動率定價大體上公平，但「如果購買期權受益於價格波動，波動性有點過剩，因此通過看漲期權來覆蓋或發揮上漲空間」。

然而，從長期來看，鑒於周期的接近拐點，銀行仍然看好波動性——但對於期權定向用戶而言，最好等待，直到收益出現裂痕催化劑，這將推動波動性真正的擴大。

『新聞來源／華爾街見聞』