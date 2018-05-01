美股盤後─電信股大幅回檔 道瓊收低148點 4月仍小幅上揚

電信股大幅回檔，拖累美國股市終場收低，清除稍早的漲幅。道瓊早場一度上漲 187 點，終場收低 148 點。

週日消息指出 T-Mobile 同意以 265 億美元併購 Sprint 公司。但因分析師懷疑恐無法獲得聯邦當局核准，該兩檔股票週一雙雙大跌。



道瓊工業平均指數收低 148.04 點或 0.61% 至 24163.15。

Nasdaq 指數收低 53.53 點或 0.75% 至 7066.27。

S&P 500 指數收低 21.86 點或 0.82% 至 2648.05。

費城半導體指數收低 13.71 點或 1.09% 至 1244.40。

分析師說，上周，投資人太過自信。但過去幾個月，全球經濟下滑，讓高度的預期轉為失望。

週一為 4 月的最後交易日。4 月，股市上漲，為三個月來首度單月上漲。道瓊與 S&P 500 上漲近 0.3%，Nasdaq 亦小幅上揚。

由於系列併購消息，加上企業財報令人鼓舞，股市週一開盤上揚。

後勤公司 Prologis 以 84 億美元併購 DCT 工業信託公司。DCT 股價大漲逾 11.5%。Marriott 渡假公司亦以 47 億美元併購 ILG。

Andeavor 股價大漲 13%，Marathon 石油公司同意以 230 億美元併購該公司。

分析師說，政府的支持，拉抬了股市氣氛。

企業季報方面，道瓊成份股麥當勞股價上漲 5.7%，該公司公布獲利與營收均優於預期。

分析師說，投資人對麥當勞獲利的反應，讓人鼓舞。因有幾家企業在公布獲利優於預期後，股價先是上漲，而後則下跌。投資人似乎趁股價上漲時，進行獲利了結。

然而，本財報季表現強勁，至週一上午為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，79.3% 獲利優於預期。本週，將有逾 100 家 S&P 500 企業公布財報，包括蘋果公司。

經濟數據方面，美國 3 月個人消費支出物價指數 (PCE)--Fed 偏好的通貨膨脹指標 -- 年率創下自 2017 年 2 月以來最大上升幅度。扣除食品與能源，3 月核心 PCE 年率上升 1.9%。