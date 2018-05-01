董監改選煙硝味濃 台新金、寶佳隔空交火爭取股東認同

台新金控 6 月進行董監改選，由於傳寶佳集團加計轉投資事業等持股可能逾 10%，讓台新金展開經營權保衛戰，縮減董事席次從 9 席變 7 席，拉高當選門檻。而寶佳則宣布放棄徵求委託書，宣告要打高規格選戰，並呼籲股東自主投票支持寶佳提名候選人。隨後台新金也發出 3 點聲明，除提及經營成績，更強調管理階層謹記公司治理與股東權益，爭取股東認同。

台新金指出，自設立以來，落實公司治理、維護股東權益一直是管理階層與全體同仁共同努力的目標，金融機構穩健的運作無疑是永續治理與回饋股東的重要基石，而多年來，管理階層與全體同仁共同努力獲致了國內、外專業機構的肯定，包括積極落實公司治理，獲得外界肯定，連續多年獲台灣證券交易所對上市櫃公司所進行公司治理評鑑肯定。

同時，台新金各項業務表現優異，並深獲國內、外專業機構肯定，近 3 年 2015 年至目前累計獲得近 200 項國內、外大獎。台新金亦高度重視與股東的溝通，多年來高階主管每 3 個月舉辦法說會詳細說明公司策略，並定期由高階主管領隊，到世界各地與重要外資股東會面並說明公司策略，過程中聆聽股東回饋意見，做為公司營運方針的參考。

展望未來，台新金強調，管理階層與全體同仁仍將全力以赴，為全體股東爭取優值的報酬，冀望各界股東繼續給予肯定、支持。

其實，台新金日前也已公布提滿 7 席的董事候選人名單，除台新金董事長吳東亮、台新金董事郭瑞嵩、彰化銀行常董吳澄清、台新金控董事王自展等 4 位董事候選人之外，另提名 3 人包括經濟部前部長林義夫、會計師張敏玉及管國霖為獨董候選人，其中管國霖更是剛自花旗銀行（台灣）董事長職務退休，也引發市場關注應與台新想爭取外資票、力抗寶佳有關。

至於寶佳集團也已向台新金遞交提名董事候選人名單，寶佳這次提名 2 席董事、1 席獨立董事，其中寶佳集團少東林家宏、寶佳資產管理公司策略長吳素秋出任法人董事代表人，曾任台新金風控長的林景聰則提名獨立董事。



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