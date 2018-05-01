〈報稅看這裡〉綜所稅、房屋稅5月同步開徵 7銀行推繳稅貸款優惠

報稅季登場，今 (1) 日綜所稅與房屋稅同步開徵，民眾資金週轉需求增加，包括匯豐、渣打、王道、玉山、華南、中信、彰化銀行等都有推出繳稅貸款優惠，民眾只要檢附所得申報書或是各稅目繳款書都可申請，不過，建議申貸前可比較各家貸款方案，包含開辦費用、利率以及還款彈性，讓借款成本降低。

根據財政部統計，今年所得級距在 117 萬到 235 萬的納稅義務人有 33.71 萬戶，平均繳納 15.1 萬元稅金；所得級距的 235 萬到 440 萬元的納稅義務人有 10.58 萬戶，平均得繳 44.8 萬元稅金；所得級距 1000 萬元以上的納稅義務人有 9674 戶，平均得繳 1122.7 萬元稅金。

若民眾今年繳稅負擔較重，Money101.com.tw 金融比較網董事總經理周純如建議，可以規劃透過信用卡及繳稅貸款，其中信用卡部分，可善用分期 0 利率，將稅款分擔在未來 3 到 12 個月支付，無須支付利息，至於銀行繳稅貸款專案，則可搭配繳稅期間優惠利率與手續費，減輕經濟壓力。

而銀行繳稅貸款申貸期間多限定在 5 月到 6 月繳稅期間，民眾提供所得申報書、扣繳憑單或是各稅目繳款書申辦，貸款期限僅有 2 到 3 年，另外，銀行也會推出手續費優惠、利率優惠、抽獎活動等。

其中玉山銀行卡友靈活貸，採 2 段式利率，前 3 期年利率 1.68%，第 4 期 3.18% 起，線上申請享貸手續費 3000 元優惠 (原本為 6000 元)，檢附 2017 年扣繳憑單手續費再減 1000 元。

渣打銀行的繳稅貸前 3 期固定利率 0.1%，須於 6 月底前申辦；彰化銀行的繳稅貸款，只要檢附所得申報書或是各稅目繳款書就可以申辦，年利率為 2.09% 起，線上申辦享優惠手續費 6000 元，若核貸金額 10 萬元以下，手續費只要 3000 元，貸款期間最長 3 年。

華南銀行則推出稅月不擾人，提供個人身分證、薪資證明以及當年度所得稅申報證明即可申貸；年利率 2.4% 起，手續費為 5300 元，貸款期間最長僅有 2 年；滙豐銀行夢想起飛貸款申貸用途不限於繳稅，前 3 期年固定利率 1.58%，在指定通路申辦，手續費將從 6000 元降為 2000 元，能節省許多申貸成本。

至於王道銀行數交貸手續費 6000 元，利率 2.68%；中信銀 Online 貸則手續費 9000 元，前 3 期利率 1.68%。