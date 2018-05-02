【永豐期貨】台指選擇權盤前－電子三雄攜手反彈 台股連二紅收復年線



◆期貨走勢

台指期週一上漲 93 點至 10653 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 4.88 點，電子期轉為逆價差 - 0.04 點，金融期逆價差縮至 - 0.32 點。現貨部分，三大法人買超 28.96 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 409 口至 65 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1551 口至 30875 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1639 口至 2023 口。

週五美國股市震盪後收於平盤附近，不過南北韓兩國元首簽署板門宣言，使東北亞地緣政治風險降低，加上週一美股電子盤持續上漲，激勵台股多頭信心回籠，在電子三雄領頭上攻下，早盤平盤開出後不久，指數便展開急拉上漲走勢，指數順利收復 10600 點，並且未見明顯賣壓浮現，盤面上大立光大漲 6.58%，台積電與鴻海也都上漲超過 1.5%，八大類股全數收紅，而近期強勢的金融類股漲幅 0.43% 相對較小，終場加權指數上漲 104.45 點或 0.99%，收在 10657.88 點，成交量能 1183.84 億，較前一日縮減 16.42 億。技術面觀察，日 KD 指標轉為黃金交叉向上，日 K 連二紅收復 5 日線及年線，下檔支撐浮現化解指數續破前低的危機，不過目前短天期與月、季、半年線都呈現下彎，若近期國際情勢未發生重大轉折，則預期指數大抵在半年線與年線間呈現震盪整理格局。

◆選擇權分析

選擇權未平倉量觀察，OI 最大量支撐壓力區由 10400~10800 擴大至 10000~11000 點，反映目前市場對未來兩三週的指數看法較不集中，不過週選擇權的部分則由 10400~10700 縮窄至 10500~10700，顯示短期的支撐上移。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.1 升至 1.27，主要來自週賣權的 OI 大幅增加 4.1 萬口，而週選買權則只有增加 0.3 萬口。選擇權部位來看顯示短期偏多架構升溫。

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