【華冠投顧】劉彥良 盤後分析



《多方開始反擊》

本周隨 5 日線扣抵向下，多方自然會發動攻擊，今天一口氣強攻了 104 點，只要週三不大跌，5 日線將可成功翻揚、落底確立。本周反壓先看 10758 再看 10889，後續的關鍵在於美中貿易戰進度、蘋果財報，以及台股自身的財報效應。

「小泰博」4107 邦特，上漲 3% 收 120 元改寫近期的收盤價新高，評價落後

加上法人籌碼安定，後面空間還很大。今年 EPS 將創高但股價落後前年高點 50 元，怎麼看都不合理。

「升學王」8489 三貝德，上週五的紅十字 K 棒嚇到很多人，但我大家說過這是「中繼訊號」，不是「反轉訊號」，有關技術分析的部分我在廣播中交代得更加詳細。三貝德 4 月營收可望創高，未來隨著併購對象持續增加，營收會不斷走高，同樣的成功方程式就是 6414 樺漢。此外三貝德還開始進軍中國教學視頻和家教市場，未來的爆發性會很驚人。

去年 5 月遊戲股狂飆，所以我上週就預告一定要留意這個族群，主力事隔一年可能再作一波，果然今天 6180 橘子、3546 宇峻、5478 智冠已經壓不住開始上攻。其中 5478 智冠為多頭線型加上主力及大戶籌碼安定，等過前高後就會挑戰三字頭，投資朋友可以持續留意。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估

