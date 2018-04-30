【日盛投顧】盤後分析－止跌回穩  上壓仍重



◆盤勢分析

1. 上週五美股呈現小漲小跌，週一台股呈現小幅開高，隨後在亞洲股市上漲激勵下，呈現震盪走高，權值電子跌深反彈，再加上非金電食品、原物料的亮眼表現，終場指數上漲 104.45 點，漲幅 0.99%，收在 10657.88，成交金額 1182.70 億元。

2. 觀察台股技術面，經過 4 月下旬快速下跌後，近期於年線附近嚐試止跌回穩，由於年線持續走揚中，且日 KD 指標來到相對低檔位置即將呈現黃金交叉向上，預料短線指數或有機會出現跌深後反彈，惟上檔短、中期均線持續下彎中，且 3 月中旬至 4 月中旬的頭部型態壓力沈重（頭部型態頸線約在 10750-10800 附近），預料反彈空間將受限，在台股量能沒有出現趨勢性放大前，預料上檔空間有限，指數最好狀況將是區間整理格局，預估整理區間約在 10500-10800，盤面結構將呈現個別族群表現。觀察台股籌碼面，外資 - 0.55 億元、投信 + 7.62 億元、自營商 + 22.04 億元，三大法人合計賣超 29.61 億元。

◆區間整理 個別族群表現

1. 觀察台股盤面結構，電子 + 1.09%、金融 + 0.43%、非金電 + 1.05%、櫃檯市場 + 0.88%，週一權值電子股略有反彈，搭配非金電食品、原物料攻勢，使得指數表現強勁，惟台股上檔壓力仍重，且權值電子一旦再攻皆將面臨沈重壓力，預期電子區塊僅是跌深反彈，趨勢上仍是盤面最弱勢的區塊，近期仍是個別族群表現，被動元件、電競、設備、矽晶圓較值得留意；金融股延續穩健上攻的態勢，在中小型個股上攻後，大型金控開始有個股跟上，或可留意具備補漲機會的大型金控股；至於非金電，近期表現仍是優於電子股，水泥、食品、塑化、風力發電、生技持續是近期非金電的焦點。

