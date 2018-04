惠譽：一旦房市嚴重大跌 澳洲四大銀行恐遭降評

惠譽國際評級公司周一公佈的一份壓力測試報告顯示,澳洲房地產市場若陷入嚴重低迷,該國四大銀行可能會遭受評等下調。

澳洲近年來房地產價格飆升,使得家庭債務收入比率創下 190%的歷史新高,但目前家庭收入卻呈緩慢成長,令決策官員感到憂心。

惠譽表示,住戶部門的風險持續升高,而澳洲的銀行因為大的抵押貸款業務而顯得特別脆弱。

惠譽的壓力測試結果顯示,澳洲前二大抵押貸款銀行澳洲聯邦銀行(Commonwealth Bank of Australia)和西太平洋銀行( Westpac Banking Corp)在極端情境下將蒙受最大的損失。商銀業務曝險較大的澳新銀行(Australia and New Zealand Banking Group)和澳洲國民銀行(National Australia Bank),則容易受到更廣泛的壓力事件衝擊。

惠譽表示,澳洲四大銀行的 1.3 兆美元抵押貸款可承受房地產價格調整,但貸款人處理二級影響的能力仍不確定。

根據惠譽估算,若房價下跌 43%,違約率達到 13%,那麼四大銀行將蒙受 240 億美元的損失。但是,貸款人的抵押貸款保險公司的收回將使損失減少到約 190 億美元。

澳洲四大銀行 40-60% 獲利來自家庭貸款,且是銀行最賺錢的業務。惠譽的壓力測試結果顯示,澳洲前兩大抵押貸款銀行聯邦銀行(Commonwealth Bank of Australia)和西太平洋銀行(Westpac Banking Corp)在極端情況下將遭受最大的虧損。

惠譽表示,在嚴重的情況下,信貸評級可能承受壓力,銀行同樣遭受後續經濟影響,包括消費者支出下降和銀行業務貸款組合更高的損失。不過,測試顯示,澳洲的銀行仍然可以承受房地產市場大幅下滑的壓力。

自去年年底以來,澳洲主要城市的房價漲勢已經緩和,不過澳洲失業率快速上升可能會導致較為猛烈的修正,且鑑於家庭債務創下新高,利率攀升可能使得部分借款人承受壓力。