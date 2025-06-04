惠譽確認美國銀行信評AA-展望穩定：財務穩健、市場領導地位不變

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-04 13:10

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惠譽確認美國銀行信評AA-展望穩定。(圖：Shutterstock)

與此同時，美國銀行國家協會（Bank of America, N.A.） 的長、短期 IDR 分別維持在「AA」與「F1+」。惠譽對該銀行子公司的評等與母公司保持一致，反映兩者在經營與財務結構上的高度一致性。

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惠譽指出，美國銀行的「AA-」評等反映其核心業務領域的市場領先地位與強勁的內在信用狀況。該行擁有多元化業務組合與一致性的策略執行能力，使其能夠在不同經濟週期中維持穩健的財務表現。

惠譽表示，美國銀行母公司與國內銀行子公司之間的信用風險高度相關，其生存力評等（Viability Rating, VR）亦保持一致。美銀的雙重槓桿率低於 120%，再加上對流動性（包含中間控股公司 IHC）的審慎管理，都是其信用評等的正面因素。

美國銀行在多項金融業務領域維持領導地位，並展現出高度紀律性的風險控管與資產負債表管理能力，這有助於在面對金融壓力時，降低獲利波動與風險暴露。

根據惠譽觀察，自 2024 年第 3 季以來，美銀的信用指標逐漸穩定。2025 年第 1 季的淨核銷率（Net Charge-off）降至 0.5%，主要受惠於商用不動產貸款的核銷減少。

2025 年首季，美銀的營運利潤與風險加權資產（RWA）比率提升至 1.9%。惠譽指出，此表現歸因於資金成本下降、固定利率資產再定價效益、全球市場活絡，以及貸款與存款穩定成長。

美銀自 2023 年以來維持穩定的普通股一級資本比率（CET1），2025 年第 1 季達 11.8%，高於最低監管資本要求。惠譽預期該比率將因美銀低風險偏好持續保持穩定。

惠譽亦強調，美銀擁有優越的市場資金籌措能力與靈活性，其在美國本土市場的穩固佔有率，尤其在疫情期間進一步提升，使其得以維持較低的存款成本與資金壓力。

儘管信評維持穩定，惠譽警告若出現以下狀況，可能導致降評：

不良貸款比率長期高於 2%

CET1 資本緩衝低於 150 個基點，且無明確重建計畫

公司治理缺陷或風控薄弱

全球市場部門持續虧損

雙重槓桿率長期超過 120%