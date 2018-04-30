怕變局外人 安倍營造「安金會」：必要時找文在寅幫忙

南韓總統府青瓦台昨 (29) 日表示，總統文在寅周日與日本首相安倍晉三舉行電話會談，告知北韓領袖金正恩準備隨時與日本展開對話，討論兩國外交關係正常化；文在寅並表示願意搭橋促成「安金會」。安倍回應稱，東京方面將設法營造「與北韓會談的機會」。

《星島日報》報導，青瓦台發言人金宜謙表示，文在寅上周五與金正恩舉行兩韓首腦會談時，向金正恩傳達了安倍晉三有意與北韓會談，推動北韓與日本外交關係正常化。

文在寅周日早上在電話中告訴安倍，金正恩表示「北韓隨時願意與日本會談。」安倍回應說，東京方面將設法營造「與北韓會談的機會，如果有必要將請文在寅幫忙」。

文在寅則說，他「樂於搭橋」促成日本與北韓對話。

安倍在官邸向媒體說，他對文在寅傳達日本重視北韓綁架日本人問題的立場，表達謝意。

文在寅還表示在兩韓首腦會談上提及了北韓綁架日本人問題。

日本指北韓在 70 年代及 80 年代綁架了最少 17 名日本人，訓練北韓特工日語。北韓則承認綁架了 13 名日本人，2002 年允許其中 5 人到日本，並指其餘 8 人已死亡。

文在寅與安倍在電話會談中達成共識，兩國將努力促使北韓採取邁向無核化的具體行動。

日本長期以來對於與北韓談判，持強硬立場，但在最近南韓與美國相繼與北韓接觸後，發現自己被冷落在一邊，擔心成為局外人。

解決北韓綁架日人問題一直被安倍視為要點工作，他 29 日表示，將竭盡全力，透過金正恩和美國總統川普即將舉行的峰會，讓這個問題有所進展。

安倍內閣支持率因政府賤賣國有地、財務省竄改公文事件大跌，安倍或想藉由「安金會」挽救自己低迷的民望。

根據 4 月初最新民調顯示，安倍內閣支持率跌至 31%，是安倍第 2 次執政以來最低的一次；而安倍本人的支持率更跌破 3 成，至 26.7%，是他上任 5 年多以來最低，前日本首相小泉純郎認為，安倍可能 6 月下台。