美國總統特使：川普可以與金正恩見面

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-02-24 10:30

‌



據《韓聯社》報導，美國總統特使格雷內爾上周五（21 日）強調以對話解決安全問題的必要性，並表示川普總統可以與北韓最高領導人金正恩見面。

格雷內爾在馬里蘭州奧克森山舉行的 2025 年保守派政治行動會議上說：「我不認為對話意味著示弱。事實上，我認為對話是實現目標的一種策略。」

‌



他表示：「所以，我們從川普總統身上看到了這一點。他可以與金正恩見面，我們也需要與俄羅斯進行這樣的對話。」他強調以外交接觸推動結束烏克蘭戰爭的重要性。

川普上月接受媒體採訪時表示，他將再次聯繫金正恩，進行會談，這提高了他與金正恩恢復直接外交的可能性。川普在第一個任期與金正恩舉行三次面對面會晤，首次會晤是 2018 年，在新加坡舉行。

格雷內爾強調，川普政府不尋求在任何國家推動政權更迭。

他說：「在川普領導下，我們的立場十分明確，我們不會搞政權更迭。」

不過，據《韓聯社》上周六報導，北韓提出警告，稱南韓和美國舉行一場有美國戰略轟炸機參與的聯合軍事演習，北韓將動用戰略手段，因應美國和其他對手的戰略威脅。