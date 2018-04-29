桃園惡火／5消防員罹難蔡英文指示從優撫卹

▲總統蔡英文指示，對奮勇救災的殉職人員務必從優撫恤。（資料照／記者陳弘志攝 ） ▲總統蔡英文指示，對奮勇救災的殉職人員務必從優撫恤。（資料照／記者陳弘志攝 ）

桃園市平鎮區敬鵬工廠昨晚火災，目前已知共 12 名消防人員傷亡、另有 2 名員工死亡。總統蔡英文得知後感到相當悲痛、不捨 ，對奮勇救災的殉職人員，指示相關單位務必從優撫恤。行政院長賴清德則對不幸罹難的警消人員表示最深的哀悼與慰問，指示相關單位全力醫治受傷的消防人員。

總統府發言人林鶴明表示，總統在得知這項不幸消息後，感到相當悲痛與不捨，除了要求內政部等單位務必給予傷者最好的醫療照顧外，對於奮勇救災的殉職人員，更指示務必從優撫恤，並全力協助家屬在後續事務的安排。

行政院發言人徐國勇表示，賴清德在第一時間即收到報告，非常關心火災，對不幸罹難的消防人員表達最深的哀悼與慰問，並指示相關單位全力醫治受傷的消防人員。

徐國勇指出，工廠 28 日 9 時左右發生火災，共計出動 67 車 189 人救援，內政部消防署於當天晚間 11 時 10 分成立緊急應變小組，環保署等單位隨即進駐，行政院災害防救辦公室也隨時掌握及通報災情，保持高度警戒，桃園市長鄭文燦也到現場指揮救災。賴清德亦與鄭文燦以電話連繫，並且指示中央消防單位及相關部門全力協助救災。

行政院災防辦指出，截至 29 日 7 時 31 分止，共 12 名消防人員傷亡，其中 5 名死亡、7 名受傷（1 名加護病房、1 名嗆傷、5 名遭不明液體潑傷送醫），另員工 2 名死亡，火勢持續搶救中，相關單位將繼續搶救外亦嚴防有毒物質外洩。



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